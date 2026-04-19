Изненада в Париж: Лион разклати шампионските амбиции на ПСЖ

19 Април, 2026 23:58 1 072 2

  • лига 1-
  • лион-
  • псж-
  • ланс

Лион нанесе удар по шампионските амбиции на своя съперник, който пропусна да си върне преднината от 4 точки на върха

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лион поднесе малка изненада, побеждавайки Пари Сен Жермен с 2:1 в гостуването си на "Парк де Пренс" от 30-ия кръг на Лига 1, предаде Sportal.bg

"Хлапетата" вкараха два ранни гола, дело на Ендрик в 6-ата и Афонсо Морейра в 18-ата минута. В 94-тата минута Хвича Кварацхелия върна едно попадение за домакините, но бе твърде късно за обрат. Така Лион нанесе удар по шампионските амбиции на своя съперник, който пропусна да си върне преднината от 4 точки на върха в класирането пред преследвача Ланс и битката за титлата ще стане още по-интересна в заключителните кръгове от кампанията.

Мачът започна ударно за Лион и в 6-ата минута Афонсо Морейра изведе Ендрик зад защитата, а той от малък ъгъл стреля силно и с помощта на гредата отбеляза за 0:1.

След това в 12-тата минута Матвей Сафонов показа блестящ рефлекс, спасявайки удар на Абнер Винисиус. В 18-ата минута резултатът бе удвоен. Лион организира контраатака, Ендрик подаде за Морейра, той се отскубна зад защитата и хладнокръвно реализира за 0:2. В 31-вата минута ПСЖ получи дузпа за нарушение на Ейнсли Мейтланд-Найлс срещу Люка Ернандес, но Гонсало Рамош не успя да отбележи от бялата точка и резултатът остана непроменен.

През второто полувреме домакините засилиха натиска и първо Кварацхелия пропусна добра възможност в 63-тата минута, а в 75-ата изстрел на Усман Дембеле се отби от напречната греда.

В 94-тата минута ПСЖ стигна до почетен гол. Кварацхелия се разписа със страхотен диагонален удар от ъгъла на наказателното поле, оформяйки крайното 1:2. Този резултат обаче е полезен за запазване на интригата в битката за титлата. ПСЖ остава лидер, но само с точка преднина пред Ланс. Парижани имат 63 пункта, а преследвачът им е с 62, но и с мач повече в актива си.

За Лион обаче победата е изключително важна, защото отборът влезе в топ 4 с актив от 54 точки.


Франция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гоуст

    2 0 Отговор
    И къде е изненадата? Втория най-добър отбор и трети в класирането победи първия такъв

    00:09 20.04.2026

  • 2 Разревани гербари

    0 0 Отговор
    Бойко третия и слави десетия....

    00:17 20.04.2026

