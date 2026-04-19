Изненада в Париж: Лион разклати шампионските амбиции на ПСЖ

Лион поднесе малка изненада, побеждавайки Пари Сен Жермен с 2:1 в гостуването си на "Парк де Пренс" от 30-ия кръг на Лига 1, предаде Sportal.bg

"Хлапетата" вкараха два ранни гола, дело на Ендрик в 6-ата и Афонсо Морейра в 18-ата минута. В 94-тата минута Хвича Кварацхелия върна едно попадение за домакините, но бе твърде късно за обрат. Така Лион нанесе удар по шампионските амбиции на своя съперник, който пропусна да си върне преднината от 4 точки на върха в класирането пред преследвача Ланс и битката за титлата ще стане още по-интересна в заключителните кръгове от кампанията.

Мачът започна ударно за Лион и в 6-ата минута Афонсо Морейра изведе Ендрик зад защитата, а той от малък ъгъл стреля силно и с помощта на гредата отбеляза за 0:1.

След това в 12-тата минута Матвей Сафонов показа блестящ рефлекс, спасявайки удар на Абнер Винисиус. В 18-ата минута резултатът бе удвоен. Лион организира контраатака, Ендрик подаде за Морейра, той се отскубна зад защитата и хладнокръвно реализира за 0:2. В 31-вата минута ПСЖ получи дузпа за нарушение на Ейнсли Мейтланд-Найлс срещу Люка Ернандес, но Гонсало Рамош не успя да отбележи от бялата точка и резултатът остана непроменен.

През второто полувреме домакините засилиха натиска и първо Кварацхелия пропусна добра възможност в 63-тата минута, а в 75-ата изстрел на Усман Дембеле се отби от напречната греда.

В 94-тата минута ПСЖ стигна до почетен гол. Кварацхелия се разписа със страхотен диагонален удар от ъгъла на наказателното поле, оформяйки крайното 1:2. Този резултат обаче е полезен за запазване на интригата в битката за титлата. ПСЖ остава лидер, но само с точка преднина пред Ланс. Парижани имат 63 пункта, а преследвачът им е с 62, но и с мач повече в актива си.

За Лион обаче победата е изключително важна, защото отборът влезе в топ 4 с актив от 54 точки.