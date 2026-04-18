Ланс се доближи на точка до лидера ПСЖ в Лига 1

Ланс се доближи на точка до лидера ПСЖ в Лига 1

18 Април, 2026 10:21 788 1

Ланс има два мача по-малко от парижани, които крачат уверено към титлата

Ланс се доближи на точка до лидера ПСЖ в Лига 1 - 1
Ланс допусна два гола през първите 13 минути, но направи обрат през второ полувреме, за да победи Тулуза с 3:2 у дома и да запази интригата за титлата във френската Лига 1, предаде БТА.

Кристиан Касерес и Сени Кумбаса дадоха солиден аванс за Тулуза до 13-а минута, но в 17-а Ян Гобо бе изгонен и гостите останаха с 10 души на терена.

Домакините упражниха натиск и след силно второ полувреме успяха да направят пълен обрат. Сауд Абдулхамид намали с глава с 61-а минута, а Адриен Томасон изравни шест по-късно.

В добавеното време Исмаело Ганиу донесе победата на Ланс и доближи тима на точка от лидера в лигата ПСЖ. Ланс има два мача по-малко.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

