"Вила Парк" се готви за мащабно разширение

Историческият дом на Астън Вила, емблематичният стадион „Вила Парк“, ще претърпи значителна трансформация през следващите години. Ръководството на клуба официално потвърди, че веднага след приключването на настоящия футболен сезон, северната трибуна ще бъде затворена, за да започнат дългоочакваните строителни дейности по нейното разширяване.

В момента „Вила Парк“ разполага с капацитет от 42 682 места, като именно северната трибуна е най-компактната част от съоръжението. С новия проект, клубът си поставя за цел да увеличи общия брой седящи места до внушителните 50 000. Това разширение е част от по-широката стратегия на Астън Вила да модернизира стадиона и да го превърне в едно от водещите спортни съоръжения на Острова.

Плановете са реконструкцията да продължи през целия сезон 2026/2027, като амбицията на ръководството е обновената трибуна да бъде напълно готова и функционираща за началото на сезон 2027/2028. Така „Вила Парк“ ще бъде в пълния си блясък за предстоящото Европейско първенство през 2028 година, което ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Стадионът в Бирмингам е сред шестте английски арени, избрани да приемат мачове от престижния турнир.

Последната по-мащабна реконструкция на „Вила Парк“ датира от 2000 година, когато сектор „Тринити Роуд“ бе разширен и модернизиран. Сега, повече от две десетилетия по-късно, клубът отново се впуска в грандиозен строителен проект, който ще затвърди позициите му на футболната карта на Европа.