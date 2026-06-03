Аржентина в напрежение заради травма на Нико Пас

Изненадващ обрат разтърси лагера на аржентинския национален отбор броени седмици преди старта на Мондиал 2026. Младият плеймейкър на Комо, Нико Пас, се оказа в центъра на тревожни новини, след като възстановяването му от контузия в коляното се оказа по-сложно от очакваното. Получената травма в двубоя срещу Верона първоначално бе определена като лека, но последните медицински прегледи хвърлиха сянка на съмнение върху участието му на световната сцена.

Докато феновете и треньорският щаб стискат палци за бързо възстановяване, реалността изглежда все по-мрачна. Медицинският екип следи състоянието на Пас ежедневно, но надеждите за навременно завръщане намаляват с всеки изминал ден. Решението дали талантът, израснал в школата на Реал Мадрид, ще попадне в окончателния списък за Мондиала, ще бъде взето в последния възможен момент.

Потенциалното отсъствие на Пас би било сериозен удар за световния шампион, който вече търси свежи идеи в халфовата линия след оттеглянето на легендарния Анхел Ди Мария. Пас бе сочен за един от стълбовете в процеса на обновяване на отбора, а неговата креативност и визия липсват на „албиселесте“ в най-неподходящия момент.

В случай че Нико Пас не успее да се възстанови навреме, селекционерът на Аржентина има готов алтернативен план. Емилиано Буендия, който впечатли с изявите си за Астън Вила и помогна на тима да се класира за Шампионската лига, е сред фаворитите за място в състава. Офанзивният полузащитник е готов да поеме щафетата и да внесе свежест и динамика в средата на терена.