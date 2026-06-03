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Аржентина в напрежение заради травма на Нико Пас

Аржентина в напрежение заради травма на Нико Пас

3 Юни, 2026 21:34 528 0

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Възможна рокада в халфовата линия – Емилиано Буендия от Астън Вила дебне за място в състава

Аржентина в напрежение заради травма на Нико Пас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат разтърси лагера на аржентинския национален отбор броени седмици преди старта на Мондиал 2026. Младият плеймейкър на Комо, Нико Пас, се оказа в центъра на тревожни новини, след като възстановяването му от контузия в коляното се оказа по-сложно от очакваното. Получената травма в двубоя срещу Верона първоначално бе определена като лека, но последните медицински прегледи хвърлиха сянка на съмнение върху участието му на световната сцена.

Докато феновете и треньорският щаб стискат палци за бързо възстановяване, реалността изглежда все по-мрачна. Медицинският екип следи състоянието на Пас ежедневно, но надеждите за навременно завръщане намаляват с всеки изминал ден. Решението дали талантът, израснал в школата на Реал Мадрид, ще попадне в окончателния списък за Мондиала, ще бъде взето в последния възможен момент.

Потенциалното отсъствие на Пас би било сериозен удар за световния шампион, който вече търси свежи идеи в халфовата линия след оттеглянето на легендарния Анхел Ди Мария. Пас бе сочен за един от стълбовете в процеса на обновяване на отбора, а неговата креативност и визия липсват на „албиселесте“ в най-неподходящия момент.

В случай че Нико Пас не успее да се възстанови навреме, селекционерът на Аржентина има готов алтернативен план. Емилиано Буендия, който впечатли с изявите си за Астън Вила и помогна на тима да се класира за Шампионската лига, е сред фаворитите за място в състава. Офанзивният полузащитник е готов да поеме щафетата и да внесе свежест и динамика в средата на терена.


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