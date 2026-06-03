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Моуриньо с амбициозен трансферен план за звезда на Арсенал

Моуриньо с амбициозен трансферен план за звезда на Арсенал

3 Юни, 2026 22:39 532 0

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  • арсенал-
  • рикардо калафиори

Португалският специалист иска да подсили защитата на „кралския клуб“ с универсалния Рикардо Калафиори

Моуриньо с амбициозен трансферен план за звезда на Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо вече работи усилено по изграждането на новия си проект на „Сантяго Бернабеу“. Първите трансферни цели на португалския стратег не закъсняха, като според авторитетния журналист Рамон Алварес де Мон, Моуриньо е отправил специална молба към ръководството на Реал Мадрид – да проучи възможността за привличането на защитника на Арсенал Рикардо Калафиори.

Италианският защитник, който през изминалия сезон се превърна в ключова фигура за „артилеристите“, е известен със своята гъвкавост и стабилност в дефанзивен план. Калафиори може да бъде използван както в центъра на отбраната, така и на левия фланг, което го прави изключително ценен актив за всеки треньор, търсещ тактическа вариативност.

През последната кампания във Висшата лига, Калафиори записа 26 участия с екипа на Арсенал, като успя да се разпише веднъж и да подаде за още два гола. Тези показатели подчертават не само неговата стабилност в защита, но и способността му да се включва ефективно в атаката.



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