Моуриньо с амбициозен трансферен план за звезда на Арсенал

Жозе Моуриньо вече работи усилено по изграждането на новия си проект на „Сантяго Бернабеу“. Първите трансферни цели на португалския стратег не закъсняха, като според авторитетния журналист Рамон Алварес де Мон, Моуриньо е отправил специална молба към ръководството на Реал Мадрид – да проучи възможността за привличането на защитника на Арсенал Рикардо Калафиори.

Италианският защитник, който през изминалия сезон се превърна в ключова фигура за „артилеристите“, е известен със своята гъвкавост и стабилност в дефанзивен план. Калафиори може да бъде използван както в центъра на отбраната, така и на левия фланг, което го прави изключително ценен актив за всеки треньор, търсещ тактическа вариативност.

През последната кампания във Висшата лига, Калафиори записа 26 участия с екипа на Арсенал, като успя да се разпише веднъж и да подаде за още два гола. Тези показатели подчертават не само неговата стабилност в защита, но и способността му да се включва ефективно в атаката.