Времето днес, прогноза за четвъртък, 4 юни: Интензивни валежи и гръмотевични бури

На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки.
По-интензивни явления се очакват Западна България и районите около Централна Стара планина и Предбалкана. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 22° и 28°, в София – около 22°.
И по Черноморието, след слънчевото начало на деня, по-късно през деня ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, от югоизток.
В планините също ще има проливни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки, още преди обяд в масивите от Западна България, а по-късно през деня – и на изток.
Променливо ще се задържи времето до края на седмицата. Ще има и слънчеви часове, но и много райони със следобедни валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. На по-малко места и с по-малка интензивност ще са валежите в петък. След захлаждането в четвъртък, максималните температури ще се повишават и в по-голямата част от страната ще бъдат близки до обичайните за началото на месец юни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 BиЕБАмайката ПРОСТАтролове
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #2
04:40 04.06.2026
2 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "BиЕБАмайката ПРОСТАтролове":много сте точен приятел
04:40 04.06.2026