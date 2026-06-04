Времето днес, прогноза за четвъртък, 4 юни: Интензивни валежи и гръмотевични бури

На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки.

По-интензивни явления се очакват Западна България и районите около Централна Стара планина и Предбалкана. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 22° и 28°, в София – около 22°.

И по Черноморието, след слънчевото начало на деня, по-късно през деня ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, от югоизток.

В планините също ще има проливни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки, още преди обяд в масивите от Западна България, а по-късно през деня – и на изток.

Променливо ще се задържи времето до края на седмицата. Ще има и слънчеви часове, но и много райони със следобедни валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. На по-малко места и с по-малка интензивност ще са валежите в петък. След захлаждането в четвъртък, максималните температури ще се повишават и в по-голямата част от страната ще бъдат близки до обичайните за началото на месец юни.