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Дженаро Гатузо на прага на ново предизвикателство в Лацио

Дженаро Гатузо на прага на ново предизвикателство в Лацио

3 Юни, 2026 21:12 370 0

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Среща на върха: Гатузо и Лацио обсъждат бъдещето

Дженаро Гатузо на прага на ново предизвикателство в Лацио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дженаро Гатузо е на път да поеме кормилото на Лацио. В сряда по обяд, енергичният специалист пристигна на тренировъчната база на "орлите", където се проведе ключова среща с ръководството на клуба.

По информация на авторитетното издание Corriere dello Sport, разговорите между Гатузо и шефовете на Лацио са навлезли във финалната си фаза. Двете страни са обсъдили не само детайлите по бъдещия контракт, но и стратегическите насоки за развитието на отбора. Сред основните теми са били изграждането на състава и трансферната политика, които ще определят облика на тима през следващия сезон.

Гатузо не губи време – още преди официалното си назначение, той вече е провел разговори с някои от ключовите футболисти на Лацио. Очакванията са, че неговият характерен стил и страст към играта ще вдъхнат нов живот на отбора, който търси свеж старт след ерата на Маурицио Сари.


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