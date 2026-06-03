Амаду Онана готов да блести на всяка позиция

Белгийският национален отбор по футбол демонстрира изненадваща тактическа изобретателност по време на приятелския двубой срещу Хърватия в Риека, завършил с категорична победа 2:0 за гостите. В центъра на вниманието попадна Амаду Онана – обичайният диригент в средата на терена, който този път се превърна в стълб на отбраната. Решението на селекционера да заложи на Онана като централен защитник разчупи традиционната схема 4-3-3 и донесе свеж полъх в играта на "червените дяволи".

След последния съдийски сигнал, Онана не скри задоволството си от новото предизвикателство. "Чувствах се отлично в тази роля. С Артур Теате и Нейтън Нгой изградихме стабилно партньорство в защита. За първи опит, мисля, че се справихме повече от достойно," сподели белгийският полузащитник.

Той подчерта, че макар да предпочита да дирижира играта от халфовата линия, винаги е готов да се жертва за колектива: "Отборът е над всичко. Ако треньорът ме постави в защита или дори в атака, ще дам най-доброто от себе си."

Онана не крие амбициите си да се нареди сред най-добрите полузащитници в света, но остава изцяло отдаден на националната кауза. "Чувствам се най-уверен в средата на терена и вярвам, че мога да достигна световно ниво на тази позиция. Но сега най-важното е Световното първенство. Ако трябва да играя в защита, ще го направя без колебание," категоричен е белгиецът.

Селекционерът Рюди Гарсия също изрази удовлетворение от успешния експеримент. "Тази промяна ни дава по-голяма тактическа широта. Имаме футболисти, които могат да се адаптират към различни роли, което е безценно на голям форум като Световното. Разбира се, има още какво да усъвършенстваме, но вече знаем, че можем да разчитаме на тази схема както от първата минута, така и като алтернатива по време на мач," коментира наставникът.

С експерименти като този белгийският тим показва, че е готов да изненада съперниците си с тактическа гъвкавост и колективен дух.