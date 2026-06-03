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Лидия Енчева с летящ старт в Сърбия, останалите българки отпаднаха рано

Лидия Енчева с летящ старт в Сърбия, останалите българки отпаднаха рано

3 Юни, 2026 22:17 409 0

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Младата надежда на българския тенис продължава напред, докато сънародничките ѝ приключиха участието си в първия кръг

Лидия Енчева с летящ старт в Сърбия, останалите българки отпаднаха рано - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Лидия Енчева демонстрира впечатляваща форма на старта на турнира на клей в сръбския град Куршумлийска баня, който е с награден фонд от 15 000 долара. Само за малко повече от час 19-годишната ни представителка, поставена под номер 3 в основната схема, разгроми руската си съперничка Кристина Ковган с категоричното 6:1, 6:1.

С тази убедителна победа Енчева си осигури място във втория кръг, където ще се изправи срещу сръбкинята Елена Милутинович, която участва с „уайлд кард“.

За съжаление, останалите български тенисистки не успяха да преодолеят първото си препятствие в надпреварата. Дария Великова отстъпи на втората поставена Наталия Сенич от Сърбия с 1:6, 0:6, а квалификантката Александра Матева загуби от германката Луан Джафари с 3:6, 0:6.

Алекса Каратанчева също не намери път към успеха и бе елиминирана от представителката на домакините Ена Илич, която също играе с „уайлд кард“, с резултат 4:6, 2:6.

В турнира на двойки Анджелина Костова, в тандем с египтянката Марина Тавдрос, не успя да се противопостави на четвъртите поставени Мариaна Бараса (Колумбия) и Елена Стевич (Франция). Двубоят завърши с резултат 2:6, 2:6 в полза на техните опонентки.


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