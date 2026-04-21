Николай Бодуров слага край на футболната си кариера

Българският футбол се разделя с една от своите емблематични фигури – Николай Бодуров официално обяви, че прекратява активната си състезателна дейност. Ветеранът, който на 30 май ще отпразнува 40-ия си рожден ден, сложи точка на дългогодишната си и изпълнена с успехи кариера, оставяйки след себе си незабравими спомени и впечатляващи постижения.
"Спирам с футбола! Мисля, че изиграх последния си мач в моята никак некратка кариера. Имам предвид двубоя Пирин – Хебър, игран миналия четвъртък и завършил 2:2, в който подадох за първия гол", сподели Бодуров пред „Блиц“.
Въпреки че физическата му форма остава отлична, а страстта към играта не е угаснала, дългогодишният защитник признава, че мотивацията в Пирин Благоевград вече не е същата.
Бодуров е истински символ на българския футбол – кариерата му започва в Пирин Благоевград, преминава през Литекс, ЦСКА, английския Фулъм, датския Мидтиланд и иранския Естеглал. С националната фланелка на България той записва 50 мача и отбелязва 2 гола, а с Литекс два пъти триумфира като шампион на страната и печели Суперкупата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да Не
Коментиран от #2
21:41 21.04.2026
2 Опер
До коментар #1 от "Да Не":Те по турските сериали не го дават
21:53 21.04.2026