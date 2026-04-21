Николай Бодуров слага край на футболната си кариера

21 Април, 2026 20:42 902 2

С националната фланелка на България той записва 50 мача

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футбол се разделя с една от своите емблематични фигури – Николай Бодуров официално обяви, че прекратява активната си състезателна дейност. Ветеранът, който на 30 май ще отпразнува 40-ия си рожден ден, сложи точка на дългогодишната си и изпълнена с успехи кариера, оставяйки след себе си незабравими спомени и впечатляващи постижения.

"Спирам с футбола! Мисля, че изиграх последния си мач в моята никак некратка кариера. Имам предвид двубоя Пирин – Хебър, игран миналия четвъртък и завършил 2:2, в който подадох за първия гол", сподели Бодуров пред „Блиц“.

Въпреки че физическата му форма остава отлична, а страстта към играта не е угаснала, дългогодишният защитник признава, че мотивацията в Пирин Благоевград вече не е същата.

Бодуров е истински символ на българския футбол – кариерата му започва в Пирин Благоевград, преминава през Литекс, ЦСКА, английския Фулъм, датския Мидтиланд и иранския Естеглал. С националната фланелка на България той записва 50 мача и отбелязва 2 гола, а с Литекс два пъти триумфира като шампион на страната и печели Суперкупата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да Не

    1 6 Отговор
    За първи път го чувам !!!

    Коментиран от #2

    21:41 21.04.2026

  • 2 Опер

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да Не":

    Те по турските сериали не го дават

    21:53 21.04.2026

