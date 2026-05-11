Яник Синер срази Попирин и лети към осминафиналите в Рим

11 Май, 2026 21:17 450 2

Италианската звезда не остави шанс на австралиеца и продължава уверено напред на "Мастърс"-а

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер, любимецът на домакините и световен номер едно, демонстрира истинска тенис магия пред родна публика на "Мастърс"-а в Рим. Италианецът буквално помете Алексей Попирин от Австралия, като го надигра с категоричното 6:2, 6:0 само за 65 минути игра. Централният корт стана арена на едностранно шоу, в което Синер не остави никакви съмнения кой е господарят на червената настилка.

В първия сет Синер показа стабилност и хладнокръвие, като реализира 67% от точките си на първи сервис и впечатляващите 78% на втори. Два пробива в подаването на Попирин бяха достатъчни, за да затвори частта с лекота. Във втората част италианецът бе още по-безпощаден – 100% успеваемост на първи сервис, 67% на втори и цели три пробива, които не оставиха никакви шансове на австралиеца да се върне в мача.

В битката за място на четвъртфиналите Синер ще се изправи срещу своя сънародник Андреа Пелегрино. Пелегрино също впечатли с изявите си, след като елиминира американеца Франсис Тиафо с 7:6(8), 6:1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Мъж загуби четири пръста след бой между две фамилии с брадва в Симеоновград… „бой между две фамилии “ звучи твърде Сигански… Язък за уроците по пиано. И в Габрово също се трепаха латиносите…

    21:46 11.05.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Сигурно има изработен добър сервис.

    22:26 11.05.2026

