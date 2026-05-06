Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ – новият "син" символ на София

6 Май, 2026 16:14 839 10

Очаква се да бъде открита това лято

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

София е на прага да посрещне още едно бижу в своята модерна транспортна мрежа – метростанцията „Стадион Георги Аспарухов“. Разположена в сърцето на квартал „Сухата река“, тази нова спирка ще носи името на легендарния стадион на футболния клуб Левски и ще се отличава с характерна синьо-бяла визия, която вече предизвиква вълнение сред феновете.

Първите снимки на почти завършената станция, споделени от запалени привърженици в социалните мрежи, разкриват модерна архитектура и свежи цветове, които ще посрещат пътниците още това лято. Очаква се новата метростанция да улесни достъпа до спортното съоръжение и да се превърне в предпочитана точка за срещи на столичани и гости на града.

Но това не е всичко – столичното метро продължава да се разраства с впечатляващи темпове. В близко бъдеще предстои откриването и на станция, посветена на другия голям футболен клуб – ЦСКА. Тя ще бъде разположена между квартал „Слатина“ и булевард „Цариградско шосе“, като ще осигури бърз и удобен достъп до „Арена София“ – място за мащабни спортни и културни събития.

Софийското метро, признато за едно от най-ефективните и модерни в Европа, в момента разполага с 47 станции. До края на годината броят им ще достигне 50, което ще направи придвижването в столицата още по-лесно и приятно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сталин

    7 2 Отговор
    Тия метростанции в София приличат на Дисниленд,шарения и кич,колко пъти да казвам на тези негодници в парламента,в България със закон трябва да се забрани български архитекти и дизайн,всичко ново построено в София е проектирано от все едно шизофреници

    Коментиран от #2

    16:20 06.05.2026

  • 2 вечна дружба

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Така е другар.Само в червено трябва да е боядисано метрото и сърпове и чукове да са изобразени, а и образите на Путин и Тръмп да ни гледат отвсякъде.

    Коментиран от #4

    16:29 06.05.2026

  • 3 На Фона На !

    3 0 Отговор
    Кофите !

    С Баклук Ли ?

    16:31 06.05.2026

  • 4 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "вечна дружба":

    Да и ако може да е на мрамор ,както е в метрото в Москва

    16:32 06.05.2026

  • 5 Синята лавина

    3 4 Отговор
    А станция кръстена на Кюрда от Харманли, кога?

    16:35 06.05.2026

  • 6 Иван и Андрей

    2 2 Отговор
    Очаква се поне 500 000 привърженици на най-обичания футболен клуб да посещават метрото. Трябваше обаче да се казва Гунди, но и Георги Аспарухов става

    16:37 06.05.2026

  • 7 Опааа

    1 0 Отговор
    Модерна транспортна мрежа??? Ковачев защо пишеш глупости?

    16:46 06.05.2026

  • 8 Армията

    0 1 Отговор
    Пияния офицер от дс гундьо дето уби котето от Локо,същия ли е

    16:51 06.05.2026

  • 9 Коиловци брадърс

    0 0 Отговор
    бг архитектите вярно не стават

    17:04 06.05.2026

  • 10 Кирил

    0 0 Отговор
    давайте заполянкОВЦИ, по една двулитровка бира в едната ръка и в другата сприцовка и у вената. Вие сте гордост Сески и Лесека фурефър!

    17:08 06.05.2026

