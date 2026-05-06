Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ – новият "син" символ на София

София е на прага да посрещне още едно бижу в своята модерна транспортна мрежа – метростанцията „Стадион Георги Аспарухов“. Разположена в сърцето на квартал „Сухата река“, тази нова спирка ще носи името на легендарния стадион на футболния клуб Левски и ще се отличава с характерна синьо-бяла визия, която вече предизвиква вълнение сред феновете.
Първите снимки на почти завършената станция, споделени от запалени привърженици в социалните мрежи, разкриват модерна архитектура и свежи цветове, които ще посрещат пътниците още това лято. Очаква се новата метростанция да улесни достъпа до спортното съоръжение и да се превърне в предпочитана точка за срещи на столичани и гости на града.
Но това не е всичко – столичното метро продължава да се разраства с впечатляващи темпове. В близко бъдеще предстои откриването и на станция, посветена на другия голям футболен клуб – ЦСКА. Тя ще бъде разположена между квартал „Слатина“ и булевард „Цариградско шосе“, като ще осигури бърз и удобен достъп до „Арена София“ – място за мащабни спортни и културни събития.
Софийското метро, признато за едно от най-ефективните и модерни в Европа, в момента разполага с 47 станции. До края на годината броят им ще достигне 50, което ще направи придвижването в столицата още по-лесно и приятно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #2
16:20 06.05.2026
2 вечна дружба
До коментар #1 от "Сталин":Така е другар.Само в червено трябва да е боядисано метрото и сърпове и чукове да са изобразени, а и образите на Путин и Тръмп да ни гледат отвсякъде.
Коментиран от #4
16:29 06.05.2026
3 На Фона На !
С Баклук Ли ?
16:31 06.05.2026
4 Сталин
До коментар #2 от "вечна дружба":Да и ако може да е на мрамор ,както е в метрото в Москва
16:32 06.05.2026
5 Синята лавина
16:35 06.05.2026
6 Иван и Андрей
16:37 06.05.2026
7 Опааа
16:46 06.05.2026
8 Армията
16:51 06.05.2026
9 Коиловци брадърс
17:04 06.05.2026
10 Кирил
17:08 06.05.2026