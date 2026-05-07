Билал Бари отново се включва в селекционната мисия на Левски

7 Май, 2026 10:58 406 1

Билал Бари отново се включва в селекционната мисия на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Левски – Билал Бари, се завръща в ролята на посредник и съветник при избора на нови попълнения за "сините". След като през лятото неговата намеса се оказа ключова за привличането на алжирския полузащитник Акрам Бурас, сега Бари отново ще се опита да даде ценен принос към селекционната политика на столичния гранд.

През изминалия трансферен прозорец именно благодарение на препоръките и контактите на Бари, Левски успя да осъществи трансфера на 24-годишния Бурас от МК Алжер. За да си осигурят услугите на талантливия халф, "сините" платиха откупна клауза в размер на около 400 хиляди евро, а освен това се ангажираха да предоставят процент от бъдеща продажба на алжирския клуб.

Още с първите си изяви на "Герена" Акрам Бурас се превърна в истинско попадение за състава на Хулио Веласкес. Универсалният полузащитник впечатли с динамика, борбеност и отличен усет към играта. Той не само умее да разпределя топката и да диктува темпото, но и се включва активно в дефанзивните действия, като често пресича атаките на съперника. Бурас записа 26 мача през сезона и вече има три гола, сред които и красиво попадение с левия крак при паметния обрат срещу ЦСКА.

С оглед на успешната интеграция на Бурас, ръководството на Левски отново се обръща към Билал Бари с надеждата, че неговият нюх и познания за африканския и френския футболен пазар ще донесат нови качествени попълнения на "Герена".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    0 0 Отговор
    Този купува само българчета от школата на герена.

    11:02 07.05.2026

