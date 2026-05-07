Билал Бари отново се включва в селекционната мисия на Левски

Бившият нападател на Левски – Билал Бари, се завръща в ролята на посредник и съветник при избора на нови попълнения за "сините". След като през лятото неговата намеса се оказа ключова за привличането на алжирския полузащитник Акрам Бурас, сега Бари отново ще се опита да даде ценен принос към селекционната политика на столичния гранд.

През изминалия трансферен прозорец именно благодарение на препоръките и контактите на Бари, Левски успя да осъществи трансфера на 24-годишния Бурас от МК Алжер. За да си осигурят услугите на талантливия халф, "сините" платиха откупна клауза в размер на около 400 хиляди евро, а освен това се ангажираха да предоставят процент от бъдеща продажба на алжирския клуб.

Още с първите си изяви на "Герена" Акрам Бурас се превърна в истинско попадение за състава на Хулио Веласкес. Универсалният полузащитник впечатли с динамика, борбеност и отличен усет към играта. Той не само умее да разпределя топката и да диктува темпото, но и се включва активно в дефанзивните действия, като често пресича атаките на съперника. Бурас записа 26 мача през сезона и вече има три гола, сред които и красиво попадение с левия крак при паметния обрат срещу ЦСКА.

С оглед на успешната интеграция на Бурас, ръководството на Левски отново се обръща към Билал Бари с надеждата, че неговият нюх и познания за африканския и френския футболен пазар ще донесат нови качествени попълнения на "Герена".