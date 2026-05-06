Новини
Спорт »
Бг футбол »
Феновете на Славия отново изразиха недоволството си към Венцеслав Стефанов - ВИДЕО

Феновете на Славия отново изразиха недоволството си към Венцеслав Стефанов - ВИДЕО

6 Май, 2026 22:52 716 3

  • славия-
  • венцеслав стефанов-
  • фенове-
  • протест-
  • футбол-
  • агитка-
  • транспаранти-
  • бойкот-
  • ръководство-
  • български футбол

Ситуацията в клуба остава напрегната

Феновете на Славия отново изразиха недоволството си към Венцеслав Стефанов - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голямо недоволство заля стадиона на Славия по време на последния домакински двубой срещу Септември. Привържениците на "белите" за пореден път демонстрираха открито несъгласие с управлението на президента Венцеслав Стефанов, като не спестиха критики и бурни възгласи по негов адрес.

Трибуните ехтяха от скандирания, а агитката на столичния клуб издигна няколко провокативни транспаранта, насочени директно към ръководството. Феновете не скриха разочарованието си и ясно заявиха позицията си – настояват за промяна и ново начало за любимия си отбор.

Това не е първият случай на напрежение между запалянковците и ръководството на Славия. Само преди седмица, по време на гостуването на тима в Стара Загора срещу Берое, секторът за гости остана напълно празен – ясен знак за бойкот и протест от страна на феновете.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    7 5 Отговор
    Тия пък кво пищят. Един файтон хора са им запалянковците. Бате Венци им каза, че продава Славия. Кво искат. Ако имат пари да купят клуба, ако не, да мълчат.

    23:00 06.05.2026

  • 2 1913

    6 0 Отговор
    Дебелия е левскар, бензинджия,комунист, руски човек, черното тото е заниманието му.

    23:30 06.05.2026

  • 3 Боби Григ

    0 0 Отговор
    Дядо Венци да си отива в Подуене при неговия отбор! Вън от Славия!

    23:56 06.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове