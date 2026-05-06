Феновете на Славия отново изразиха недоволството си към Венцеслав Стефанов - ВИДЕО

Голямо недоволство заля стадиона на Славия по време на последния домакински двубой срещу Септември. Привържениците на "белите" за пореден път демонстрираха открито несъгласие с управлението на президента Венцеслав Стефанов, като не спестиха критики и бурни възгласи по негов адрес.

Трибуните ехтяха от скандирания, а агитката на столичния клуб издигна няколко провокативни транспаранта, насочени директно към ръководството. Феновете не скриха разочарованието си и ясно заявиха позицията си – настояват за промяна и ново начало за любимия си отбор.

Това не е първият случай на напрежение между запалянковците и ръководството на Славия. Само преди седмица, по време на гостуването на тима в Стара Загора срещу Берое, секторът за гости остана напълно празен – ясен знак за бойкот и протест от страна на феновете.