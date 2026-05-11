Гръцкият гранд АЕК Атина хвърли око на звездата на Левски Акрам Бурас

Акрам Бурас, който се превърна в ключова фигура за Левски през изминалия футболен сезон, е на път да се превърне в една от най-горещите трансферни цели на лятото. 24-годишният алжирец впечатли с изявите си и изигра централна роля в триумфа на "сините" в българското първенство. Силните му изяви не останаха незабелязани и вече няколко европейски клуба са насочили вниманието си към него.

Според информация на transferfeed, новият шампион на Гърция – АЕК Атина, е включил Бурас в списъка си с желани попълнения за предстоящото участие в Шампионската лига. "Двуглавите орли" вече показаха, че следят българския пазар, след като по-рано тази година привлякоха защитника на Славия Мартин Георгиев. Сега амбициите им са насочени към подсилване на средната линия, а Бурас изглежда идеалният избор за тяхната селекция.

Не само гръцкият гранд следи изявите на алжирския халф. Френските клубове Ланс и Тулуза също са изпратили свои скаути, за да наблюдават Бурас, а швейцарският Базел и белгийският Стандарт Лиеж също са сред потенциалните кандидати за подписа му. Очаква се през следващите седмици конкуренцията за неговите услуги да се засили още повече.

Бурас пристигна на "Герена" през миналото лято от МС Алжир, след като Левски активира освобождаващата му клауза на стойност 300 000 евро. Оттогава насам той изигра 28 мача във всички турнири, като се отчете с три попадения и четири асистенции – статистика, която само затвърждава статута му на един от най-ценните играчи в състава на "сините". Ръководството на Левски ще трябва да положи сериозни усилия, ако иска да задържи своя ас и през следващия сезон.