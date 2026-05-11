Новини
Спорт »
Бг футбол »
Гръцкият гранд АЕК Атина хвърли око на звездата на Левски Акрам Бурас

Гръцкият гранд АЕК Атина хвърли око на звездата на Левски Акрам Бурас

11 Май, 2026 22:06 368 0

  • акрам бурас-
  • левски-
  • футболен сезон-
  • трансферни цели-
  • българското първенство-
  • гърция-
  • аек атина

Интересът към алжирския полузащитник расте, а "сините" са изправени пред сериозно предизвикателство да го задържат

Гръцкият гранд АЕК Атина хвърли око на звездата на Левски Акрам Бурас - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Акрам Бурас, който се превърна в ключова фигура за Левски през изминалия футболен сезон, е на път да се превърне в една от най-горещите трансферни цели на лятото. 24-годишният алжирец впечатли с изявите си и изигра централна роля в триумфа на "сините" в българското първенство. Силните му изяви не останаха незабелязани и вече няколко европейски клуба са насочили вниманието си към него.

Според информация на transferfeed, новият шампион на Гърция – АЕК Атина, е включил Бурас в списъка си с желани попълнения за предстоящото участие в Шампионската лига. "Двуглавите орли" вече показаха, че следят българския пазар, след като по-рано тази година привлякоха защитника на Славия Мартин Георгиев. Сега амбициите им са насочени към подсилване на средната линия, а Бурас изглежда идеалният избор за тяхната селекция.

Не само гръцкият гранд следи изявите на алжирския халф. Френските клубове Ланс и Тулуза също са изпратили свои скаути, за да наблюдават Бурас, а швейцарският Базел и белгийският Стандарт Лиеж също са сред потенциалните кандидати за подписа му. Очаква се през следващите седмици конкуренцията за неговите услуги да се засили още повече.

Бурас пристигна на "Герена" през миналото лято от МС Алжир, след като Левски активира освобождаващата му клауза на стойност 300 000 евро. Оттогава насам той изигра 28 мача във всички турнири, като се отчете с три попадения и четири асистенции – статистика, която само затвърждава статута му на един от най-ценните играчи в състава на "сините". Ръководството на Левски ще трябва да положи сериозни усилия, ако иска да задържи своя ас и през следващия сезон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове