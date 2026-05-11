Манчестър Сити се прицелва в млада звезда на Херта Берлин

Манчестър Сити има интерес към младия полузащитник на Херта Берлин – Кенет Айххорн. Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, английският колос е готов да плати освобождаващата клауза в договора на 16-годишния талант, за да го привлече в редиците си.
Плановете на „гражданите“ не спират дотук. След евентуалното подписване на дългосрочен контракт, Сити възнамерява да изпрати Айххорн под наем в Байер Леверкузен за следващия сезон. Така младият германец ще има възможност да трупа ценен опит в елитната Бундеслига, преди да се присъедини към английския шампион. -
Битката за подписа на Айххорн обаче се очертава да бъде ожесточена. Освен Манчестър Сити, интерес към младия халф проявяват и някои от най-големите клубове в Германия – Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг. Очаква се през лятото Айххорн да напусне Херта, като изборът му ще бъде следен под лупа от цяла Европа.
През настоящия сезон Кенет Айххорн вече се отличи с 19 участия и два гола за „старата дама“ от Берлин.
🚨💎 EXCL | There is a concrete plan for Manchester City to sign Kennet Eichhorn by triggering his release clause and then loaning him directly to Bayer 04 Leverkusen next summer.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 11, 2026
The deal is possible because Leverkusen and #MCFC have had a cooperation in place for some time.… pic.twitter.com/NokoWkWSD2
