Манчестър Сити се прицелва в млада звезда на Херта Берлин

11 Май, 2026 22:36 229 0

Английският шампион подготвя офанзива за Кенет Айххорн, докато европейски грандове дебнат за подписа му

Ангел Лазаров

Манчестър Сити има интерес към младия полузащитник на Херта Берлин – Кенет Айххорн. Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, английският колос е готов да плати освобождаващата клауза в договора на 16-годишния талант, за да го привлече в редиците си.

Плановете на „гражданите“ не спират дотук. След евентуалното подписване на дългосрочен контракт, Сити възнамерява да изпрати Айххорн под наем в Байер Леверкузен за следващия сезон. Така младият германец ще има възможност да трупа ценен опит в елитната Бундеслига, преди да се присъедини към английския шампион. -

Битката за подписа на Айххорн обаче се очертава да бъде ожесточена. Освен Манчестър Сити, интерес към младия халф проявяват и някои от най-големите клубове в Германия – Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг. Очаква се през лятото Айххорн да напусне Херта, като изборът му ще бъде следен под лупа от цяла Европа.

През настоящия сезон Кенет Айххорн вече се отличи с 19 участия и два гола за „старата дама“ от Берлин.


