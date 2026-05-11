Аржентина тръгва към Мондиал 2026 без Пауло Дибала: Скалони залага на нови имена

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони официално обяви предварителния списък с 55 футболисти, които ще се борят за място в националния отбор на Мондиал 2026. Новината бе съобщена чрез каналите на Аржентинската футболна федерация и предизвика бурни реакции сред феновете и футболните анализатори.

Сред най-обсъжданите теми е отсъствието на Пауло Дибала – нападателят на Рома, който бе част от шампионския състав на Аржентина през 2022 година. Въпреки че наскоро се завърна на терена след продължително лечение на контузия, Дибала не попадна сред избраниците на Скалони. Това решение предизвика вълна от коментари, тъй като 32-годишният футболист демонстрира класата си при победата на Рома над Парма с 3:2.

Въпреки липсата на Дибала, капитанът Лионел Меси отново ще бъде в центъра на вниманието. Звездата на Интер Маями е готов да поведе "албиселесте" към нови успехи, подкрепян от свежи и амбициозни имена в състава.

Ето избраниците на Скалони:

Вратари: Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Марсилия), Валтер Бенитес (ПСВ), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид), Факундо Камбезе (Расинг), Сантяго Белтран (Ривър Плейт)

Защитници: Агустин Гуай (Палмейрас), Науел Молина (Атлетико), Гонсало Монтиел, Херман Песела (Ривър Плейт), Николас Капалдо (Хамбургер), Кевин Макалистър (Юнион), Лукас Мартинес (Ривър Плейт), Маркос Сенеси (Борнмут), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Кристиан Ромеро (Тотнъм), Леонардо Балерди (Марсилия), Лаутаро ди Лоло (Бока Хуниорс), Зайед Ромеро (Хетафе), Факундо Медина (Ланс/Марсилия), Николас Талиафико (Лион), Маркос Акуня (Ривър Плейт), Габриел Рохас (Расинг)

Полузащитници: Масимо Пероне (Комо), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Гуидо Родригес (Валенсия), Анибал Морено (Ривър Плейт), Енцо Фернандес (Челси), Родриго де Пол (Атлетико), Есекиел Паласиос (Байер), Алексис Макалистър (Ливърпул), Джовани Ло Селсо (Бетис), Нико Пас (Комо), Николас Домингес (Нотингам), Алехандро Гарначо (Челси), Николас Гонсалес (Атлетико), Клаудио Ечевери (Жирона), Милтон Делгадо (Бока Хуниорс), Алън Варела (Порто), Есекиел Фернандес (Байер), Емилио Бунандиа (Астън Вила), Валентин Барко (Страсбург), Тиаго Алмада (Атлетико), Томас Аранда (Бока Хуниорс)

Нападатели: Джулиано Симеоне, Хулиан Алварес, Николас Гонсалес (Атлетико), Лионел Меси (Интер Маями), Лаутаро Мартинес (Интер), Сантяго Кастро (Болоня), Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), Джанлука Престиани (Бенфика), Матиас Суле (Рома), Сантяго Кастро (Болоня), Хосе Манеул Лопес (Палмейрас), Матео Пелегрино (Парма)

До 2 юни Скалони трябва да редуцира списъка до 26 имена, които ще представят Аржентина на световната сцена.