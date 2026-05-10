Председателят на Европейския съвет: ЕС ще трябва да преговаря с Путин

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща потвърди в събота основната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия за осигуряване на мир в Украйна, пише ДПА.

В изявление в Брюксел по повод Деня на Европа Коща заяви, че ЕС е готов да започне преговори за постигане на справедлив и траен мир в Украйна.

Преговорите ще трябва да се проведат с Русия, за да се обсъдят общи въпроси, свързани със сигурността, в подходящ момент, каза Коща, като подчерта, че ЕС няма да действа самостоятелно. Няма да бъдат предприемани действия, които да подкопаят мирната инициатива на американския президент Доналд Тръмп, заяви той.

Малко преди изявлението си в Брюксел Коща разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски. ЕС подкрепя Украйна в борбата ѝ за мир и в защита на нашите общи европейски ценности, написа Коща в X.

"Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Очакваме с нетърпение да предприемем следващите стъпки в процеса на присъединяване възможно най-скоро. Заедно градим общо европейско бъдеще", добави той.