Новини
Свят »
Белгия »
Председателят на Европейския съвет: ЕС ще трябва да преговаря с Путин
  Тема: Украйна

Председателят на Европейския съвет: ЕС ще трябва да преговаря с Путин

10 Май, 2026 20:38 1 926 116

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • антониу коща

Малко преди изявлението си в Брюксел Антониу Коща разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски

Председателят на Европейския съвет: ЕС ще трябва да преговаря с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща потвърди в събота основната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия за осигуряване на мир в Украйна, пише ДПА.

В изявление в Брюксел по повод Деня на Европа Коща заяви, че ЕС е готов да започне преговори за постигане на справедлив и траен мир в Украйна.

Още новини от Украйна

Преговорите ще трябва да се проведат с Русия, за да се обсъдят общи въпроси, свързани със сигурността, в подходящ момент, каза Коща, като подчерта, че ЕС няма да действа самостоятелно. Няма да бъдат предприемани действия, които да подкопаят мирната инициатива на американския президент Доналд Тръмп, заяви той.

Малко преди изявлението си в Брюксел Коща разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски. ЕС подкрепя Украйна в борбата ѝ за мир и в защита на нашите общи европейски ценности, написа Коща в X.

"Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Очакваме с нетърпение да предприемем следващите стъпки в процеса на присъединяване възможно най-скоро. Заедно градим общо европейско бъдеще", добави той.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    76 9 Отговор
    На килимчето в Кремъл.хи хи хи

    Коментиран от #48, #86

    20:39 10.05.2026

  • 2 Муткурова , Пазарджик

    46 7 Отговор
    ЕС Ша дойдете ви на мойта ....прика к

    20:40 10.05.2026

  • 3 Зеленски

    65 6 Отговор
    Бате Коща еб@ло си е м@йк@т@.Моли Путин за мир.

    20:41 10.05.2026

  • 4 Русия

    65 6 Отговор
    Мечка с плъхове не преговаря,тя ги унищожава !!!!!!!!!!!

    Коментиран от #95

    20:41 10.05.2026

  • 5 1488

    65 8 Отговор
    Върви си един обикновен човек из Брюксел, оглежда магазините и си мърмори:

    — Сирене няма… яйца няма… месо няма… мляко няма…

    Идва до него полицай и му казва:

    — Ако не млъкнеш веднага, ще те ударя с пистолета по главата!

    — Стига бе, и патрони ли вече няма?!

    20:42 10.05.2026

  • 6 Пич

    70 7 Отговор
    Изключително тъпи кретени с робско мислене!!! Искали разрешение от Зелю, моля ви се?! И Зелю им казал - Да !!! Какво падение на ЕС и Урсулианците...!!!

    20:42 10.05.2026

  • 7 Госあ

    38 6 Отговор
    Кой ще ходи при победителя в Москва ? Ако отиде джуджето, може да го претопят 😆

    Коментиран от #99

    20:42 10.05.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    11 4 Отговор
    всяка вечер там на дуварa ме мъдръсат качествено бай Амет чобанина, Мюмюн козаря, Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40те разбойника от Лом, докат гьльбарника ми стане кат на к0к0рч0 фустата

    Коментиран от #27

    20:42 10.05.2026

  • 9 Войната я започна русия.

    7 46 Отговор
    Ще е свърши когато и как решат САЩ.

    20:43 10.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хи хи хи

    41 4 Отговор
    А ,.добра вечер .🤣Твърдите ГЛАВИ увряха .

    20:44 10.05.2026

  • 12 Войната в Иран

    47 5 Отговор
    показа, че НАТО не е готов за какъвто и да е пряк сблъсък с Русия.

    20:44 10.05.2026

  • 13 Слава на Русия!

    57 4 Отговор
    ЕС и Украйна искаха мир чрез сила, а ще получат мир след капитулация!

    20:44 10.05.2026

  • 14 Та па некой иска

    46 6 Отговор
    С вас да преговаря? Русия може само със САЩ за ситуацията в Европа да се договоря. Урсулите и Каите не стават за такива неща.

    20:45 10.05.2026

  • 15 ШЕФА

    45 5 Отговор
    Скоро ще има опашка от плъхове пред Кремъл да целуват ръка на най Великият в света В.Путин и да молят за милост.

    Коментиран от #75

    20:46 10.05.2026

  • 16 И докато вземат решение

    34 4 Отговор
    за състава на преговорния екип и какви цели ще си поставят и тя, войната взела, че свършила….

    20:46 10.05.2026

  • 17 Ще преговаряте

    32 3 Отговор
    И хоро ще играете. Макя ви…..ба!

    20:49 10.05.2026

  • 18 Съдията

    43 4 Отговор
    Не само трябва, а се молите за преговори. Пари няма, горива няма, купувате руски, но на двойни и тройни цени от Казахстан, Азербайджан и САЩ. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #23

    20:49 10.05.2026

  • 19 Шопо

    29 6 Отговор
    Помощите за Украйна са заеми, ако влязат в ЕС всички ние солидарно ще връщаме техните заеми.

    20:52 10.05.2026

  • 20 ПУТИН КАЗА ...........

    27 6 Отговор
    КОЙТО ИСКА ДА ПРЕГОВАРЯ , НА ДЪЛГАТА МАСА У КРЕМЪЛ НО..................С БЕЛОТО ЗНАМЕ

    20:53 10.05.2026

  • 21 Хахаха!🎺🥳😀

    21 4 Отговор
    Как познахте в Европа, че нефта е казахски или азерски, като идва по руската тръба? Смесват го с нефт от Татарстан и с уралс. Правят микс и го изнасят.

    20:53 10.05.2026

  • 22 справедлив и траен мир в Украйна

    26 4 Отговор
    по заявените условия на Мечока
    и ес мишоците без пазарлъци

    Коментиран от #26

    20:56 10.05.2026

  • 23 Костадин Костадинов

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Съдията":

    Чи ф Сърбия да не би да е по-ефективно

    Коментиран от #30

    20:56 10.05.2026

  • 24 Хахаха!🎺🥳😀

    29 4 Отговор
    Идва летния сезон на ваканциите. Няма керосин. Скъп керосин, скъпи полети. Ще провалят туристическия сезон в Португалия и Испания.
    Антониу Коща ще го посрещнат с камъни и дърве.

    20:57 10.05.2026

  • 25 Механик

    34 4 Отговор
    Най-смешното е как западнярите си чанчат езиците, само и само да не изглеждат глупаво.
    Срещата ТРЯБВАЛО да стане в Москва. Не, Коща. СРЕЩАТА ЩЕ БЪДЕ В МОСКВА, но не защото това зависи от вас. А защото ПУТИН ТАКА КАЗА. Той каза, а вие ще изпълнявате. И слагайте наколенките!

    Коментиран от #28

    20:58 10.05.2026

  • 26 Костадин Костадинов

    4 24 Отговор

    До коментар #22 от "справедлив и траен мир в Украйна":

    То един мечок ... четри гудини сришту малка Украйна

    20:59 10.05.2026

  • 27 кой мy дpeмe на бай козлодуп

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "кой мy дpeмe":

    резервации приемаш ли

    20:59 10.05.2026

  • 28 Костадин Костадинов

    5 15 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Явно си русофил който се възползва от всичко западно но не и руско

    21:00 10.05.2026

  • 29 Отреазвяващ

    10 3 Отговор
    Само не разбрах кой кого ще търси?

    21:01 10.05.2026

  • 30 Съдията

    27 4 Отговор

    До коментар #23 от "Костадин Костадинов":

    Не знам. Знам само, че 1/3 от София всяка събота и неделя се изнася в Сърбия да яде и пазарува, защото е по-евтино и качествено от "европейските" стоки и цени в България.😂

    Коментиран от #34

    21:02 10.05.2026

  • 31 Бенчо Бенчев цоциалиста с бентли

    7 23 Отговор
    Лоши украинци,скъсаха розовия жартиер на раша

    21:03 10.05.2026

  • 32 Цървул

    19 3 Отговор
    ес може да се предаде заедно с украинците . А газ и петрол - няма .

    Коментиран от #36

    21:04 10.05.2026

  • 33 Сите знаем,че ...

    5 14 Отговор
    Пиздоглазия е умствено непълноценен! АааааааХахахаха
    Без предварително написан текст, ..ъка, мъка и фъфли безсмислици защото е де..БИЛ
    АааааааХахахаха

    21:05 10.05.2026

  • 34 Костадин Костадинов

    3 16 Отговор

    До коментар #30 от "Съдията":

    И от къде имаш тези данни след като не знаеш ? А и защо реши че европейските стоки не са качествени, какво мислиш ползва Сърбия?

    21:05 10.05.2026

  • 35 Атина Палада

    20 3 Отговор
    Какви преговори ще видите бре :)))вие сте в менюто:))) Путин и Тръмп където ви драснат на салфетката ,там.....

    Коментиран от #37

    21:05 10.05.2026

  • 36 Костадин Костадинов

    8 11 Отговор

    До коментар #32 от "Цървул":

    Дишай дълбоко вече 4ри гудини европейският съюз фалира Русия побеждава и всеки ден Европа се моли на Русия

    21:07 10.05.2026

  • 37 Костадин Костадинов

    5 12 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Дишай дълбоко вече 4ри гудини европейският съюз фалира Русия побеждава и всеки ден Европа се моли на Русия

    21:08 10.05.2026

  • 38 И децата знаят

    5 15 Отговор
    Че монгольяк - москальята , педофила и Оризо-Гризачите на Ким...НЕ МОГАТ да победят една Украйна , 20 пъти по- малка.. без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети! ФАКТ
    У.. йло НИКОГА нема а влезне у КИЕВ, в Дамаск или Лиса бон
    АааааааХахахаха

    21:11 10.05.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    20 3 Отговор
    Първо да отговори на въпроса: чии ще бъдат Харков ,Херсон,Николаев и Одеса ? Киев със специален статут, като Ерусалим.

    Коментиран от #41

    21:12 10.05.2026

  • 40 Ами

    23 3 Отговор
    Ако преди две десетилетия вместо да се правите
    на голямата работа бяхте послушали Путин,
    сега нямаше да се чудите кой път да хващате.

    Коментиран от #42

    21:13 10.05.2026

  • 41 Костадин Костадинов

    5 14 Отговор

    До коментар #39 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    На Русия ще бъде. Теб радва ли те това? Нали знаеш русуфилякъ каква роля играе в България за Путин? Нали се сещаш там нещо за полезните идиоти?

    21:14 10.05.2026

  • 42 Костадин Костадинов

    6 10 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Дишай дълбоко вече 4ри гудини европейският съюз фалира Русия побеждава и всеки ден Европа се моли на Русия

    Коментиран от #51

    21:15 10.05.2026

  • 43 стоян георгиев

    7 13 Отговор
    Днес путин се обърна към зеленски с господин зеленски...след боя обикновенно бития получава прозрение особено ако е нападнал първи.

    Коментиран от #49

    21:15 10.05.2026

  • 44 Боби Баламата

    6 13 Отговор
    Само я не разбрах. Тва манечкото дето цаливаше КУ РАна рамАзан,.. върна ли вече границите на СССР и Соц. Лагера?
    А после да тръгва за Виена Берлин и Лисабон?!?

    21:18 10.05.2026

  • 45 Не да преговаря,

    7 3 Отговор
    Аланкоолу, ами да се моли и да целува ръка, че може дори и друго нещо!

    21:19 10.05.2026

  • 46 Костадин Костадинов

    4 12 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    Коментиран от #54, #62

    21:20 10.05.2026

  • 47 Защо и трябваше на Европа

    15 3 Отговор
    на баир лозе? Путин им каза ясно, какви са условията за мир. Изтегляне на НАТО до старите си граници и прекратяване на подкрепата за Украйна.
    И ще има и газ и керосин и дизел за всички от сърце!
    А те се смееха, че Русия била бензиностанция, и оная седмица отново санкции. Санкции на дедовия, Бог да го прости!

    21:20 10.05.2026

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    кой беше тоз Коща?-дет го..под моста ли?

    21:21 10.05.2026

  • 49 Путин

    19 4 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    винаги е бил уважителен, възпитан. За разлика от западнитеКукумицини и наркомана никога не съм го чул да обижда, винаги запазва самообладание и не си изтърва нервите. Остър ум, страшна памет и здрави нерви. На малкия му пръст не могат да стъпят. Те затова са бесни. Човека е винаги с една стъпка напред. Шахматист от класа., стоЕнке.

    Коментиран от #57

    21:21 10.05.2026

  • 50 ГОСПОД си знае

    5 8 Отговор
    РАБОТАТА.

    В ЕНГЕЛСК

    СПУКАНИ ТРЪБИ

    НАПЪЛНИХА ЦЕЛИЯ ГРАД СЪС ФЕКАЛИИ.

    ТАМ ОТКЪДЕТО ИЗЛИТАТ РУСКИТЕ БОМБАРДИРОВАЧИ
    Всичко ПЛУВА В Л..А. Й..НА..

    ВЕЛИЧИЕТО НА ПУТИНСКА РАЗЗИЯ

    СВЪРША СЪС ВЪНШНИЯ КЕНЕФ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #84

    21:22 10.05.2026

  • 51 Ами

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Костадин Костадинов":

    Една държава длъжник може и да не фалира,
    ако успява да ограбва населението си.
    Въпросът е, какво се случва когато
    на населението му писне да бъде ограбвано.
    В исторически план има различни варианти,
    но почти всички са с еднакъв резултат.

    Коментиран от #53

    21:24 10.05.2026

  • 52 Путин сам

    2 10 Отговор
    Заяви :

    Ще трябва да срещна със ГОСПОДИН

    ЗЕЛЕНСКИ.


    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТОЯ ПЛЕШИВИЯ ДЪРТАК
    ЯЕНО БОТОКСА МУ Е РАЗЛОЖИЛ
    МОЗЪКЪТ.

    ОТКОГА ЗЕЛЕНСКИ СТАНА ГОСПОДИН

    БРЕ ПУЧЯ ВЪШКИН?

    Коментиран от #64

    21:25 10.05.2026

  • 53 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Напротив една държава ограда населението се то тя задължително ще фалира. А относно това има различни ситуации на изхода

    21:27 10.05.2026

  • 54 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Костадин Костадинов":

    Питай генерал Мали.
    Как мери времето си е негова работа.

    Коментиран от #60

    21:27 10.05.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    14 3 Отговор
    От русофобия: Изтърваме Балкански поток и той стана Турски поток. Изтървахме втората АЕЦ в Белене. Изтървахме НЕФТОПРОВОДА Бургас Александруполис. Изтървахме си шанса за европейски доходи.

    21:27 10.05.2026

  • 56 беги мани

    2 9 Отговор
    Залъгват Пусьо.

    21:27 10.05.2026

  • 57 Костадин Костадинов

    2 12 Отговор

    До коментар #49 от "Путин":

    Знаеш ли колку хора уби възпитаният Путин

    21:28 10.05.2026

  • 58 Костадин Костадинов

    2 11 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    21:28 10.05.2026

  • 59 Хахаха!🎺🥳😀

    8 5 Отговор
    Путин ни дойде на крака за Балкански поток, а тиквата му отказа!

    21:29 10.05.2026

  • 60 Костадин Костадинов

    2 11 Отговор

    До коментар #54 от "Ами":

    Аз питам тук дали някой знае колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна. В крайна сметка времето се измерва по един и същ вариант в целия свят, и предполагам че този генерал не се движи със светлинна скорост

    Коментиран от #72

    21:30 10.05.2026

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    8 3 Отговор
    По сравнение с Зеленски, Пиночет е майка Тереза!

    21:31 10.05.2026

  • 62 Сите знаем, ...

    3 8 Отговор

    До коментар #46 от "Костадин Костадинов":

    13 годин... хомо могучая, У йло ПЕН дела и РЕДОВНАТА АРМИЯ ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким,... мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС, пред селото ПОКРОВСК и Купянск!
    2 Милиона човекоподобни монголья Фира и... Ху ЙЛО от ГОТВАЧО... Избега
    АааааааХахахаха

    21:32 10.05.2026

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    7 2 Отговор
    По сравнение с бандеровците, червените камери са истински хуманисти!

    21:33 10.05.2026

  • 64 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "Путин сам":

    Един президент става господин след като му изтече мандатът.
    Така, че Путин правилно се е обърнал към Зеленски.

    Коментиран от #65, #68, #70

    21:33 10.05.2026

  • 65 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Ти знаеш ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    21:34 10.05.2026

  • 66 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор
    В сравнение с хунтата на Зеленски, Пол Пот е малко момченце.

    Коментиран от #78

    21:35 10.05.2026

  • 67 Костадин Костадинов

    2 9 Отговор
    Тук явно никой не знае колко продължава тридневната война на Русия срещу Украйна, жалко! А тя трябваше да бъде само три дни! Хубава работа ама руска

    21:35 10.05.2026

  • 68 Чекист

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Не ни излагай колхозник.

    21:36 10.05.2026

  • 69 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор
    В процентно съотношение хунтата на Зеленски е сравнима с хунтата в Уругвай, която унищожи половината население на страната, но в натурално отношение хунтата на Зеленски е на първо място по геноцид в света!

    Коментиран от #73

    21:37 10.05.2026

  • 70 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Виждаш ли колко ти елементарно всичко някакви съвсем посредствени уж остроумни заключения

    21:38 10.05.2026

  • 71 Перо

    1 3 Отговор
    Ако ЕС мисли да адвокатства на Зеленски, а не да води собствени преговори за общи интереси, означава че ще имаме загуба на време и ще кипи безсмислен труд!

    21:39 10.05.2026

  • 72 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Костадин Костадинов":

    Времето и пространството са относителни.
    Това, че голяма част от човечеството е приело дадена
    единица за измерване, не означава че всички мерят с нея.
    В Библията например пише, че един ден може да е хиляда години
    и хиляда години може да са един ден.
    Така, че се обърнете към генерал Мали.

    Коментиран от #76

    21:39 10.05.2026

  • 73 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Хиленето като идиот само го потвърждава.
    Ти нали знаеш че Путин убива руснаци

    21:39 10.05.2026

  • 74 ЕСССР

    4 5 Отговор
    ЕС и НАТО какво правят в ООкрайна и бомбят етнически руснаци в Донбас ???

    Коментиран от #87

    21:39 10.05.2026

  • 75 Всички са маскари

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "ШЕФА":

    Абе тези европейски разни шефове наистина не стават за нищо, но и Путин не е най-доброто за страната си.Много хора не са забравили неадекватното му поведение след трагедията с подводницата,,Курск.Загиват 118 от най-добрите подводничари а той не си прекъсва отпуската. Някои руснаци не са го забравили.

    21:39 10.05.2026

  • 76 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ами":

    Обърнах се ама и той каза че не знае ти знаеш ли?

    Коментиран от #88

    21:40 10.05.2026

  • 77 Дзак

    5 1 Отговор
    Явно 90-те милиарда са похарчени отдавна.

    21:40 10.05.2026

  • 78 Данко Пръча

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Моеш ли каза кво общо имат... Братушките Оризо-Гризачи от С.Корея со... ВСВ и Парадо пред мумията на ТРИДНЕВНИЯ педофил?!?
    За чобанина..Пане копейката питам

    Коментиран от #83

    21:40 10.05.2026

  • 79 От Европа

    3 3 Отговор
    Не ни интересува нито Украйна, нито Зеленски! Искаме си цените отпреди санкциите против Русия.

    Коментиран от #82, #91

    21:40 10.05.2026

  • 80 Баба Гошка

    4 3 Отговор
    Кат го хванат този тримата уккрри със железните тръбби, нападнали българите на 9ти Май, друга песен ще запее. Тез зловвредници, деффектни у тъъпоъгълните глави, НЕ трябва нито да се асоциират, нито да влизат у европа. Тепърва ще проявяват кримминалните си таланти, щот други нямат

    21:41 10.05.2026

  • 81 Гориил

    5 3 Отговор
    Казано и направено са две напълно различни понятия.Между казаното и направеното често минават години, понякога дори десетилетия. Москва никога не е имала, няма и никога няма да има и най-малко доверие в г-н Коста. От гледна точка на Кремъл, Европейският съвет започва нова провокация, като отново се опитва да окаже натиск върху Русия и да продължи войната, използвайки икономически, финансови и търговски лостове. В този случай публичността на г-н Коста няма да заблуди никого и въпросът за преговорите остава безинтересен за Москва.

    Коментиран от #89

    21:41 10.05.2026

  • 82 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #79 от "От Европа":

    Сърбия не налага санкции цените също са високи там, защо

    21:41 10.05.2026

  • 83 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Данко Пръча":

    Издои пръча, нахрани кокошките и не задавай глупави въпроси.

    Коментиран от #85, #92, #101

    21:42 10.05.2026

  • 84 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ГОСПОД си знае":

    Репортера сред тях ли предава?

    21:42 10.05.2026

  • 85 Мятай се у нужнико въшлю😀

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Да ти се изхождат хората на главата 😄

    21:43 10.05.2026

  • 86 Путин сам се постави в тази унизителна

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    ситуация. Първо беше на килимчето пред Ким, после пред Аятолаха, после пълзеше на килимчето пред Тръмп и сега на кrлимчето пред ЕС :)))

    Коментиран от #108

    21:44 10.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Костадин Костадинов":

    Няма как да не знае. Това са негови думи.
    И определено не си разговарял с него.
    Но мога да ти дам идея как да се срещнеш
    с него, или поне с някой негов колега :)

    Коментиран от #90

    21:44 10.05.2026

  • 89 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Гориил":

    Браво, ти току-що откри топлата вода в чието съдържание е недоверието на Европа срещу Русия и обратно от стотици години насам.

    21:44 10.05.2026

  • 90 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Ами":

    Аз затова питам тук. Виждам че си умен и затова се надявам да ми отговориш на въпроса колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    Коментиран от #104

    21:45 10.05.2026

  • 91 И за какво са ти по-високи цени.

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "От Европа":

    Нали целта е да са по-ниски. Преди санкциите цените бяха по-високи и то доста по-високи.

    21:46 10.05.2026

  • 92 Данко Пръча

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Чиниш ми са...пе деразин. Кат оня дека Цалива КУ РАна рамАзан.
    Ехеххехехех
    И оно е де билно кат тебека
    Ееееедехееее

    Коментиран от #98

    21:47 10.05.2026

  • 93 Анонимен

    1 2 Отговор
    ПБ няма да връща в парламента 10 годишното споразумение с Украйна.Много здраве на копейките.

    21:48 10.05.2026

  • 94 Баце

    2 2 Отговор
    Циганчето коща и онзи бУрел трябва да бъдат бити с пръчки публично, за да има поне някаква справедливост.

    21:48 10.05.2026

  • 95 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 96 Путин:

    2 1 Отговор
    Конфликтът в Украйна е към своя край. Готов съм да преговарям с Европа, САЩ и Украйна.

    21:49 10.05.2026

  • 97 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Европа има уникален шанс да получава енергоресурси и суровини директно от Русия. Но тя се отказа, за да угоди на един наркоман и крадец. Русия обърна тръбите към Китайската народна република и Европа страда от енергийна криза и деиндустриализация.

    Коментиран от #106

    21:49 10.05.2026

  • 98 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #92 от "Данко Пръча":

    Тос редовно му гу цунква по еднуокия плюешт бело

    21:50 10.05.2026

  • 99 Даже в Русия разбраха, че няма как

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    да победят, само нашите русофили още се надяват. :)))

    21:50 10.05.2026

  • 100 А50

    1 2 Отговор
    Путин днес каза с кой ще преговаря, на ход са немците да решат на изборите доли ще воюват или ще живеят в мир.

    Коментиран от #103, #107

    21:50 10.05.2026

  • 101 Ама КУ.. Рол апач

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    От саде 2 кюмюра и Фицката подкрпиа.. изодзадзе.. фашагата педофил и пен ДЕЛ Парадо у московия?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #105

    21:51 10.05.2026

  • 102 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    21:51 10.05.2026

  • 103 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "А50":

    Какви глупости пишеш бе моето момче

    21:51 10.05.2026

  • 104 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Костадин Костадинов":

    Благодаря за компонента, но не съм пророк :)
    Русите се бият с хазарите близо два века.
    С Османската Империя три века и половина.
    Как да кажа колко ще се бие Русия с над 50 държави.
    Ако ползва всико с което разполага и няма скрупули,
    вероятно всичко ще свърши за няколко часа.
    Въпросът е какво ще остана. Ако въобще нещо остане.

    Коментиран от #109, #112

    21:52 10.05.2026

  • 105 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Ама КУ.. Рол апач":

    Виш туй го забраях! Путарангел нещо се уплаши май от украинцити затова скрит всичките фърчащи работи че и земните

    21:53 10.05.2026

  • 106 Бесен- Язовец

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Така е. Само 280 000 фирми във федерацията са закрили през последните 2 месеца!
    Ама сигурно ще им пуснат интернета.
    И по един дървен КЕН еф със снимка на педофила на вратата

    Коментиран от #111

    21:55 10.05.2026

  • 107 ЕС няма зор

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "А50":

    Путин иска да приключва войната, защото няма как да я продължи. Затова се моли за преговори, нещата са много по-зле отколкото си мислим.

    Коментиран от #115

    21:56 10.05.2026

  • 108 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Путин сам се постави в тази унизителна":

    Европа иска преговори с Русия. Тя, Европа е молещата страна. Русия е самодостатъчна и може без Европа. Европа се моли, защото не може без Русия.
    Бензиностанция, а! Хахахаха 😁☝️❗

    Коментиран от #116

    21:56 10.05.2026

  • 109 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Ами":

    Аз питам колко продължава. Тоест питам в сегашно , а не в бъдеще време . А и да смалиш малко с тези 50 държави че е глупаво да се говори това нещо

    Коментиран от #113

    21:56 10.05.2026

  • 110 А50

    1 1 Отговор
    Наще жълтопаветници да кажат сега чий е Крим. Следващият въпрос-чия е Одеса. При неправилан отговор обратно в средновековна Европа с железните светилници.

    21:57 10.05.2026

  • 111 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Бесен- Язовец":

    Задай въпрос в Гугъл: "колко фирми са закрити в ЕС за месец" и ще останеш изненадан.

    21:58 10.05.2026

  • 112 Тее Ба у измръзляка УС ран ))))

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ами":

    АааааааХахахаха
    Измислената..ПЕ деРоссийска Империя е създадена през 17 24г....и ум ирга през 19 17г.
    Пита се... Кой, Къдя и с КОЙ е воювал тия... 5-- 6.. Века?!?
    АааааааХахахаха
    четИ... МАН го,... четИ
    АааааааХахахаха

    22:01 10.05.2026

  • 113 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Костадин Костадинов":

    Може да е глупаво, но е вярно :)
    И те сами си го признаха.

    22:01 10.05.2026

  • 114 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Средна месечна стойност: Ако разделим 2,8 милиона на 12 месеца, това прави средно около 233 000 закрити фирми на месец за 2022 г. в ЕС. НО! Това е за 2022 година. Не ми се търсят данни за 2025 година но са поне 300000 закрити фирми месечно, някои от които на над 100 години

    22:03 10.05.2026

  • 115 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "ЕС няма зор":

    Абе ти чул ли си Путин да иска преговори с ЕС. Путин ще приключи войната когато те решат, а през това време направиха педилиберастите за смях. 4 год слушаме как ще ще ще загубят руснаците, а през това време Европа остана и без керосин

    22:03 10.05.2026

  • 116 Това пък откъде го измисли :)

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Точно обратното е.

    Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край. Готов съм да преговарям с Европа, САЩ и Украйна.

    22:03 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания