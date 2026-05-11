Дилета Леота и Лорис Кариус посрещнаха второто си дете – радостта в семейството се удвои

11 Май, 2026 23:21 598 0

Известната спортна журналистка и съпругът ѝ, вратарят на Шалке 04, отново станаха родители

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов

Вълнуващи новини разтърсиха социалните мрежи – харизматичната Дилета Леота, добре позната на спортната публика, и половинката ѝ Лорис Кариус, стражът на германския футболен клуб Шалке 04, приветстваха на бял свят второто си дете. Щастливата вест бе споделена лично от Дилета чрез емоционална публикация в профила ѝ в Instagram, където тя не скри радостта си от новото попълнение в семейството.

След като вече се радват на дъщеря си Ариа, сега двойката посрещна и момченце, което носи красивото име Леонардо. С появата на малкия Леонардо, домът на Дилета и Лорис се изпълни с още повече смях, любов и детски глъч. Феновете на двамата не закъсняха с поздравленията и топлите пожелания за здраве и щастие на цялото семейство.

Семейството на Дилета Леота и Лорис Кариус вече е четиричленно, а техните последователи в социалните мрежи не спират да изразяват възхищението и подкрепата си. Много от тях споделят, че двойката е пример за хармония и обич, а появата на Леонардо е още едно доказателство за силната им връзка.



