Лудогорец с остри критики към съдийството и Съдийската комисия след тежка травма на Руан Круз

След полуфиналния мач реванш между ЦСКА и Лудогорец, завършил без голове, напрежението в лагера на "орлите" ескалира. Основният нападател на разградчани – Руан Круз, получи сериозна травма по време на срещата, което предизвика бурна реакция от страна на клуба.

Ръководството на Лудогорец не скри разочарованието си от главния съдия Геро Писков, обвинявайки го в пропуск на ключово нарушение, довело до контузията на Круз. От клуба изразиха съмнения и относно физическата подготовка на арбитъра, като подчертаха, че това е можело да се отрази негативно на евентуални продължения в мача.

В официална позиция "зелените" отправиха остри думи и към Съдийската комисия, определяйки отношението ѝ към Българския футболен съюз като "високомерно". Въпреки сериозните обвинения, от Лудогорец заявиха, че няма да подават официална жалба, но настояват за по-голяма отговорност и професионализъм от страна на футболните съдии и ръководните органи.

Ето позицията на Лудогорец:

"Скъпи лудогорци,

Нападателят Руан Круз беше тежко контузен по време на полуфиналната среща от турнира SESAME Купа на България срещу ЦСКА. За него сезонът приключи и го очакваме да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер. За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фал. /виж видеото/. Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени. Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни“ арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения. Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 г. Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи. Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител – смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон.

Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата.

Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!"