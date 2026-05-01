Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лудогорец с остри критики към съдийството и Съдийската комисия след тежка травма на Руан Круз

1 Май, 2026 18:58 622 4

  • лудогорец-
  • руан круз-
  • контузия-
  • геро писков-
  • съдийска комисия-
  • цска-
  • футбол-
  • българия-
  • съдии-
  • бфс

Основното недоволство е към рефера Геро Писков

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След полуфиналния мач реванш между ЦСКА и Лудогорец, завършил без голове, напрежението в лагера на "орлите" ескалира. Основният нападател на разградчани – Руан Круз, получи сериозна травма по време на срещата, което предизвика бурна реакция от страна на клуба.

Ръководството на Лудогорец не скри разочарованието си от главния съдия Геро Писков, обвинявайки го в пропуск на ключово нарушение, довело до контузията на Круз. От клуба изразиха съмнения и относно физическата подготовка на арбитъра, като подчертаха, че това е можело да се отрази негативно на евентуални продължения в мача.

В официална позиция "зелените" отправиха остри думи и към Съдийската комисия, определяйки отношението ѝ към Българския футболен съюз като "високомерно". Въпреки сериозните обвинения, от Лудогорец заявиха, че няма да подават официална жалба, но настояват за по-голяма отговорност и професионализъм от страна на футболните съдии и ръководните органи.

Ето позицията на Лудогорец:

"Скъпи лудогорци,

Нападателят Руан Круз беше тежко контузен по време на полуфиналната среща от турнира SESAME Купа на България срещу ЦСКА. За него сезонът приключи и го очакваме да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер. За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фал. /виж видеото/. Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени. Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни“ арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения. Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 г. Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи. Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител – смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон.

Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата.

Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГОСТ

    3 3 Отговор
    Лудогорец са прави до някъде така са решили............но друг е главния въпрос към съдийската комисия и бфс.........през цялото първенство имаше недоверие към назначените дори претенции да не свирят на мачове от различни клубове..........как така стана точно в тоя мач да се смени съдията когато не си уважил другите преди това. ......тия действия хвърлят сянка върху мача.

    19:26 01.05.2026

  • 2 Случайно прегледах

    2 1 Отговор
    След красив финт е подкосен безкомпромисно, с което се дава начало на контра атака! Съдията не може да различи кога един футболист е елиминиран с финт и си връща топката с грубост. Тогава какво може?

    19:35 01.05.2026

  • 3 ЗапалянкоТо

    1 2 Отговор
    съдийството в Бг-то веднага се лепва за най богатия клуб и започва толериране, лапат най безсрамно ....

    19:41 01.05.2026

  • 4 Лудогорец

    1 2 Отговор
    Явно се виждаше подпирането но защо нашите чак сега се сетиха да се оплакват.И защо въобще не реагираха след като беше сменен съдията.

    19:54 01.05.2026

