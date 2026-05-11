Любо Пенев с трогателни думи към Стилиян Петров преди благотворителния мач в Бургас

11 Май, 2026 20:56 1 104 4

Легендарният нападател изрази признателност за подкрепата и благородната инициатива, която обединява спортната общност в помощ на нуждаещите се

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания благотворителен „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни в Бургас, Любо Пенев отправи емоционално послание към организатора на събитието – Стилиян Петров. Прочутият бивш национал използва социалните мрежи, за да изрази своята дълбока благодарност към Петров за неуморната му отдаденост и съпричастност не само към него, но и към всички, които преминават през трудни житейски изпитания.

Събитието, което вече предизвиква вълнение сред феновете, има за цел да събере средства за хора, борещи се с тежки заболявания. Част от набраните дарения ще бъдат насочени към лечението на 59-годишния Любо Пенев, който от ноември насам се изправя смело срещу диагнозата рак. Инициативата на Стилиян Петров, самият той преминал през подобно изпитание, вдъхва надежда и вдъхновение на хиляди.

Ето какво сподели Любослав Пенев:

“Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов.

На 6 юни от 17:00 ч., на стадион "Лазур“ в Бургас ще се проведе "Мач на надеждата“, организиран от Фондация Стилиян Петров – кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания.

Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.

Обръщам се лично към всички футболисти – активни и ветерани: Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.

Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда.

Към всички вас – бъдете част от "Мач на надеждата“. Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне.

Онлайн билети за мача можете да закупите тук: https://shorturl.at/6priP

Понякога най-важните победи не се измерват с резултат.

На 06.06.2026 г., от 17:00 ч., стадион "Лазур“, Бургас. Този мач не е за резултат. Той е за живот".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ния

    Адмирации за тези млади мъже ,които искат да подадат ръка на техни колеги преминаващи през ужасяващи моменти между живота и смъртта.Трябва повече да сме човеци.

    21:04 11.05.2026

  • 2 Бялджип

    Трябва повече да сме човеци, пише авторката на първия коментар. Така е, права е!

    21:10 11.05.2026

  • 3 2020

    За човещината се сещаме, когато я губим. Любо се гавреше с журналистите и им даваше да духат супата - тогава бе млад и силен, сега, когато болест го налегна - искаме човещина, но .... човещината трябва да е постоянно у нас - във всеки момент, всеки ден, всеки час....

    21:34 11.05.2026

  • 4 А не беше...

    До коментар #3 от "2020":

    ...ли обратното, журналята със сини венци редовно го провокираха и той трябваше да се защитава....а вие какво ще отговорите на мисирката, че хората не са доволни от вашето представяне, кои хора цитираше драскачката, като такива нямаше и затова той им отговори, който не ме харесва да д .. а супата

    21:50 11.05.2026

