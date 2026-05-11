Любо Пенев с трогателни думи към Стилиян Петров преди благотворителния мач в Бургас

В навечерието на дългоочаквания благотворителен „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни в Бургас, Любо Пенев отправи емоционално послание към организатора на събитието – Стилиян Петров. Прочутият бивш национал използва социалните мрежи, за да изрази своята дълбока благодарност към Петров за неуморната му отдаденост и съпричастност не само към него, но и към всички, които преминават през трудни житейски изпитания.

Събитието, което вече предизвиква вълнение сред феновете, има за цел да събере средства за хора, борещи се с тежки заболявания. Част от набраните дарения ще бъдат насочени към лечението на 59-годишния Любо Пенев, който от ноември насам се изправя смело срещу диагнозата рак. Инициативата на Стилиян Петров, самият той преминал през подобно изпитание, вдъхва надежда и вдъхновение на хиляди.

Ето какво сподели Любослав Пенев:

“Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов.

На 6 юни от 17:00 ч., на стадион "Лазур“ в Бургас ще се проведе "Мач на надеждата“, организиран от Фондация Стилиян Петров – кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания.

Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.

Обръщам се лично към всички футболисти – активни и ветерани: Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.

Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда.

Към всички вас – бъдете част от "Мач на надеждата“. Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне.

Онлайн билети за мача можете да закупите тук: https://shorturl.at/6priP

Понякога най-важните победи не се измерват с резултат.

На 06.06.2026 г., от 17:00 ч., стадион "Лазур“, Бургас. Този мач не е за резултат. Той е за живот".