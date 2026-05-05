Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС наложи солени глоби на Левски след бурните празненства за титлата

БФС наложи солени глоби на Левски след бурните празненства за титлата

5 Май, 2026 19:53 730 4

  • бфс-
  • левски-
  • глоби-
  • първа лига-
  • дисциплинарна комисия-
  • пиротехника-
  • футбол-
  • българия-
  • санкции-
  • фенове-
  • стадион-
  • цска-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив

Санкции има и за пловдивските Ботев и Локомотив, както и за ЦСКА

БФС наложи солени глоби на Левски след бурните празненства за титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След емоционалните тържества по повод шампионската титла на Левски, Българският футболен съюз (БФС) обяви сериозни финансови санкции за няколко водещи отбора от Първа лига. Дисциплинарната комисия към БФС разпространи списък с наказанията след изиграването на 32-рия кръг, като най-голямата глоба е наложена именно на "сините".

Левски ще трябва да се раздели с над 6 000 евро, след като феновете на тима превърнаха стадиона в истинска арена на емоции – с пиротехника, димки и фойерверки, които обаче са в разрез с правилата на футболната централа. Освен това, клубът е санкциониран за закъснение на началото на мача, както и за нецензурни и обидни скандирания от трибуните.

Най-сериозната част от глобата – 2 556 евро – е заради неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата.

Пловдивското дерби също не остана незабелязано от БФС. Ботев (Пловдив) ще трябва да плати около 3 700 евро, докато Локомотив (Пловдив) е санкциониран с 2 300 евро за различни нарушения по време на напрегнатия сблъсък.

ЦСКА също попадна под ударите на дисциплинарната комисия, като "червените" са глобени с над 900 евро заради обидни скандирания и използване на пиротехнически средства по време на двубоя с Лудогорец.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 2 Отговор
    С Руски пари лесно се печели

    Коментиран от #4

    20:12 05.05.2026

  • 2 Много кофти

    3 2 Отговор
    Боклуци нискоинтелигентни, ходещи по мачове и гласуващи за русофили... с две думи... кофти материал...90% от тях са за затвора.

    Коментиран от #3

    20:41 05.05.2026

  • 3 Това са Левскари

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Много кофти":

    А не гласуващи за Путин прегледай не си добре

    20:52 05.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове