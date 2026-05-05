БФС наложи солени глоби на Левски след бурните празненства за титлата

След емоционалните тържества по повод шампионската титла на Левски, Българският футболен съюз (БФС) обяви сериозни финансови санкции за няколко водещи отбора от Първа лига. Дисциплинарната комисия към БФС разпространи списък с наказанията след изиграването на 32-рия кръг, като най-голямата глоба е наложена именно на "сините".

Левски ще трябва да се раздели с над 6 000 евро, след като феновете на тима превърнаха стадиона в истинска арена на емоции – с пиротехника, димки и фойерверки, които обаче са в разрез с правилата на футболната централа. Освен това, клубът е санкциониран за закъснение на началото на мача, както и за нецензурни и обидни скандирания от трибуните.

Най-сериозната част от глобата – 2 556 евро – е заради неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата.

Пловдивското дерби също не остана незабелязано от БФС. Ботев (Пловдив) ще трябва да плати около 3 700 евро, докато Локомотив (Пловдив) е санкциониран с 2 300 евро за различни нарушения по време на напрегнатия сблъсък.

ЦСКА също попадна под ударите на дисциплинарната комисия, като "червените" са глобени с над 900 евро заради обидни скандирания и използване на пиротехнически средства по време на двубоя с Лудогорец.