Бойко Борисов разкри: ГЕРБ държи позиции във федерацията по борба през Станка Златева

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов открито заяви, че партията му има сериозно присъствие във федерацията по борба, благодарение на президента ѝ – легендарната Станка Златева. Това стана ясно по време на пресконференция, посветена на анализа на резултатите от последните предсрочни парламентарни избори.

В рамките на брифинга Борисов коментира ролята на политическите сили в управлението на спортните федерации у нас. По думите му, не е тайна, че различни партии и кметове упражняват влияние в различни спортни структури.

"Спортните федерации, много от тях, са... в много от тях имат влияние и кметовете, и политическите партии. В кои спортни федерации има ГЕРБ влияние? Ами в обратните на ПП-ДБ, където имаше спортният министър (бел.ред. - Димитър Илиев) влияние. Примерно в автомобилизма имат те. Ние, да речем, през Станка Златева в борбата", заяви Борисов.