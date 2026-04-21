Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Бойко Борисов разкри: ГЕРБ държи позиции във федерацията по борба през Станка Златева

Бойко Борисов разкри: ГЕРБ държи позиции във федерацията по борба през Станка Златева

21 Април, 2026 21:19 1 877 54

  • герб -
  • бивш премиер -
  • бойко борисов -
  • партията -
  • федерацията по борба-
  • станка златева-
  • борба

Бившият премиер на страната говори на брифинг след парламентарните избори

Бойко Борисов разкри: ГЕРБ държи позиции във федерацията по борба през Станка Златева - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов открито заяви, че партията му има сериозно присъствие във федерацията по борба, благодарение на президента ѝ – легендарната Станка Златева. Това стана ясно по време на пресконференция, посветена на анализа на резултатите от последните предсрочни парламентарни избори.

В рамките на брифинга Борисов коментира ролята на политическите сили в управлението на спортните федерации у нас. По думите му, не е тайна, че различни партии и кметове упражняват влияние в различни спортни структури.

"Спортните федерации, много от тях, са... в много от тях имат влияние и кметовете, и политическите партии. В кои спортни федерации има ГЕРБ влияние? Ами в обратните на ПП-ДБ, където имаше спортният министър (бел.ред. - Димитър Илиев) влияние. Примерно в автомобилизма имат те. Ние, да речем, през Станка Златева в борбата", заяви Борисов.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    51 0 Отговор
    Пак борчагите те влекат, а, тикво престъпна?🤣

    21:20 21.04.2026

  • 2 Мича

    34 0 Отговор
    Какво е това ГЕРБ?

    21:21 21.04.2026

  • 3 си дзън

    43 0 Отговор
    Баце държи позиции и в Барцелона, ама нейсе...

    21:21 21.04.2026

  • 4 Лост

    38 0 Отговор
    Не знаех,че автомобилизма е обратното на борбата.Но щом казва....

    21:22 21.04.2026

  • 5 Нено

    16 0 Отговор
    какво?

    21:24 21.04.2026

  • 6 Яшар

    21 5 Отговор
    Бойко ..болен ли си ...с тоз ту.флек с.тан.ка ли се гордееш ..ето за това загуби от зеления чрп.които ще се съсипе до месец и Ено пра се също

    21:25 21.04.2026

  • 7 Интересно

    30 0 Отговор
    А в кварталната баничарница не държи ли позиции?

    21:26 21.04.2026

  • 8 Пена

    27 0 Отговор
    Ма тоя на снимката много грозен бе.

    Коментиран от #18

    21:27 21.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 0 Отговор
    БорисОФ десет години се заяждаше с Президента....
    а сега такъв ШУТ в Г•З• отнесе от Радев, че ще му държи топло дълги време🤔❗

    21:28 21.04.2026

  • 10 Мата Хари

    25 0 Отговор
    Дон Вито Корлеоне от Банкя. Мафията си има държава във всички сфери. Как ще ще ни оттърве от тях новият български месия? Трудно, при 20 години грабежи.

    Коментиран от #19

    21:31 21.04.2026

  • 11 Факт

    29 0 Отговор
    Генерала така омлати Гроб че ще им държи години ! ИТН и те отлетяха с двеста …

    21:32 21.04.2026

  • 12 Реалността

    20 0 Отговор
    И Стефчито от Филибето е твой човек не си трай

    21:32 21.04.2026

  • 13 Цеко сифоня

    29 0 Отговор
    Я глей, Тулупа май ни плаши с борците, като едно време.

    21:32 21.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 0 Отговор
    Помните ли БорисОФ:
    "Радев да си направи партия и да дойде на избори!"❓🤔❗

    Коментиран от #35

    21:32 21.04.2026

  • 15 Пустиня(к)

    17 0 Отговор
    Доколко знам бацко се на некви таквиа биткаджийски спортове е фен. Кеф ти борба, кеф ти карате, кеф ти бокс. Он и у футбола са а бутал, щот си мисли, че е ръгачески спорт. Ма и донекъде е познал, де, ха-ха.

    Коментиран от #36

    21:33 21.04.2026

  • 16 тиквата

    22 0 Отговор
    да разкрие колко чекмеджета има
    а не глупости да плямпа

    да го разследват с неговите гъсталаци

    21:33 21.04.2026

  • 17 Мислител

    14 1 Отговор
    Гаврата с жертвите от Петрохан кражбите и манипулациите и каруцарския език на вождовете ги изтри от НС и може би от бъдеще тия политически живот на България !

    21:35 21.04.2026

  • 18 Струва ми се, че се разкайва за нещо

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пена":

    Конфуций вярва, че вътрешният мир е възможен само ако постъпките ни са в хармония с морала и не носят повод за срам или съжаление.

    21:35 21.04.2026

  • 19 Бъркаш

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мата Хари":

    Вече не е Вито, а Подвито

    21:35 21.04.2026

  • 20 цаоклис

    17 0 Отговор
    Да връща милиардите, да си взема четка за зъби и чехли и при Бай Ставри. Защо още не е в затвора тоя нагъл некадърник дето 15 г със другата свиня ограбваха България??? Да го прибират в ареста за да мисли без притеснения къде са милиардите и коя е Мата Хари дето му " напълнила чекмеджето с евро и злато" Нахален мръсен ГЕРБ циганин лъжлив и крадлив. И хляба вдигнаха заради тоя проссстия пожарникар от Банкя. Христос Воскресе.

    Коментиран от #51

    21:37 21.04.2026

  • 21 Гост

    16 0 Отговор
    Ееее, мноу ясно! Станка, перфектен спортист, НУЛА ръсоводител! Груба, нагла, нула изказ, типичен гербер! Язък! Сега остава и Ицата да се появи, и нещата си идват в математическата редица, просто, сложно., е засега само просто,
    ама...такъв е матряла, Баце Бойко праи квот мое!
    ПС
    Катар е и той гербер, нали?

    21:37 21.04.2026

  • 22 Тошко африкански

    11 0 Отговор
    Не трябваше да коментираме Петрохан …

    21:38 21.04.2026

  • 23 Алеко

    13 0 Отговор
    Железен.Отново тръгва да инспектира.Умора няма.

    21:39 21.04.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    2018-та година Борисов:
    "Президентът всеки ден излиза срещу нас. Айде най-накрая да си направи партия..."
    А сега... " Олеле майко, отнесе ме с 200!"
    😀😀😀

    21:39 21.04.2026

  • 25 ООрана държава

    21 0 Отговор
    Нещо коментар че с шиши имате общо 1000 сигнала за търговия с вота? Или само ще се хвалиш колко си велик

    21:40 21.04.2026

  • 26 Съвет

    20 0 Отговор
    Новият гл прокурор и ВСС трябва да изпратят индивида и ортаците му в ЦСЗ !

    21:40 21.04.2026

  • 27 Затова

    10 1 Отговор
    А това дали е нормално. Борисов не разбира, че това е вредно и противоречи на всички закони. Затова хората го изритаха.

    21:41 21.04.2026

  • 28 Ааа....

    0 12 Отговор
    Винетуто ни заведе в еврозоната, Шенген. Кво си се умърлушил, няма за кво, Румбата сега ще марширува в кръг и най много ни заведе на екскурзионно.

    21:51 21.04.2026

  • 29 Боко праните гащи

    17 0 Отговор
    В каратето ме биеха като тупан от там ми е прякора

    Коментиран от #37

    21:52 21.04.2026

  • 30 тепих

    13 0 Отговор
    Тази никога не станала олимпийски шампион не стига,че е необразована,че е без управленски опит,но и не оттегля жалбата си срещу избора на Лечева!
    Има едно нещо,което ходи по хората, а не по гората!

    21:53 21.04.2026

  • 31 Гласове от зайчарника в Банкя

    11 0 Отговор
    И каква ирония драги зрители, Бацо падна в поза партер и сега Румбата му диша тежко във врата😉

    21:53 21.04.2026

  • 32 Каква борба бре...

    6 0 Отговор
    То тука вече си е друго....

    21:57 21.04.2026

  • 33 Христо

    14 0 Отговор
    Боко отказва да повярва, че вече окончателно е вън от властта. Няма вече да пърхат около него мисирки, "котараци" и други видни бизнесмени да се надпреварват да му предлагат жените си и метресите си. Амбициозни съпартийци да му целуват ръцете и друго, като влажно го гледат в очите през това време. Цяла тайфа да се влачи с него и да се смее на глупостите му. Момчетата от НСО да му разтриват баджаците след мачле или тенис среща... И много други хора и жестове, които са го карали да се чувства по-по-най още всички.

    Коментиран от #38, #41

    21:57 21.04.2026

  • 34 Октопод

    8 0 Отговор
    Пуснали са пипала навсякъде.

    21:58 21.04.2026

  • 35 Герп боклуци

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Помним и шиши когато квичеше - чичо Румен да си прави партия и да слиза на терена...
    Еми чичо му Румен слезна и шиши ооърде кочината

    22:01 21.04.2026

  • 36 Нако

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пустиня(к)":

    И у шахот се е овъргалял щом има ресто през неговите хора. Няма значение в какво- рестото от отпусканите пари бе важно. Що мислите ,че и от театър,опера и ТВ не разбира ? Нали за това е политическата номенклатура- контрол кой колко взел и колко да върне на правилното място, защото иначе няма и той да е там.

    22:01 21.04.2026

  • 37 Разревани гербари

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "Боко праните гащи":

    Вече е бойко на ср @н ите гащи

    22:02 21.04.2026

  • 38 село Говнягово

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Христо":

    В десетката

    22:03 21.04.2026

  • 39 Хмм

    12 0 Отговор
    това е отвратително, партия да се меси в спорта и смята, че е нормално, до каква степен са се самозабравили, пеевски в щангите

    22:04 21.04.2026

  • 40 Силиций

    12 0 Отговор
    Браво!Значи още нищо не е загубено.Обличайте анцузите,грабвайте бухалите,слагайте ланците и...към светли бъднини.

    22:05 21.04.2026

  • 41 Гюро

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Христо":

    А Томиславчо как вече потрива ръчички и радостно загрява до терена. И други депутати негови и бивши такива директно за Апс прокламираха по изборите. Пътник е и от тези дето крадяха в Негово име .

    22:09 21.04.2026

  • 42 Кажи

    8 0 Отговор
    нещо за процента който взе на изборите бе!?

    22:09 21.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БеГемот

    8 0 Отговор
    Човека не е вред с главата ....дори не съзнава че тия работи не са нормални и за това загуби изборите....

    22:27 21.04.2026

  • 45 Мисира

    4 0 Отговор
    Скоро и там ще се хванеш за палците!Малкия те чака да направиш къщичка за птички!!!

    22:27 21.04.2026

  • 46 А50

    5 0 Отговор
    Станка е неприкритапростакеса

    22:31 21.04.2026

  • 47 А50

    8 0 Отговор
    Този изплиска целия лиген с простотия, също така да добави и няколко директорки на децки градини, там обаче имат силна конкуренция от партията на педофилите

    Коментиран от #49

    22:35 21.04.2026

  • 48 До тук бяхте

    9 0 Отговор
    Нищо не държите вече герб гепи , вие бяхте най голямото зло, сполетяла България и Българския Народ !!!! Следва съд , присъди и въвеждане на всички крадци и грабители в ЦСЗ !!!!

    22:35 21.04.2026

  • 49 А50

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "А50":

    Типо грешка - децки, да се чете детски

    22:36 21.04.2026

  • 50 Боко Истината

    2 0 Отговор
    По-важно е ти лично да държиш позиции при бай Ставри, щото все някой тряя ти носи бЕлото, че иначе ще си по-неадекватен и от сега..

    23:03 21.04.2026

  • 51 Калия

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "цаоклис":

    Воистина Воскресе!

    23:07 21.04.2026

  • 52 Този израз-

    1 0 Отговор
    през Станка Златева , е на банкянски, не на български!

    И неграмотниците веднага го поеха.

    00:19 22.04.2026

  • 53 Драгунов

    1 0 Отговор
    И аз те държа на мушка през Сретан Йосич, ама преди това ще мина през едни чекмеджета.

    00:32 22.04.2026

  • 54 Тома

    0 0 Отговор
    Навсякъде където ръководителя е от герб задължително трябва да е п.рост

    01:04 22.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове