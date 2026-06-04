"Спаси София" предлага мерки за реален контрол на продажбата на вредни субстанции на деца

„Изводът е само един – системата не работи, а институциите отчитат почти нулеви резултати.“ Това заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев на пресконференция за контрола върху продажбата на алкохол, вейпове и други вредни субстанции на непълнолетни.

Aдв. Христо Копаранов - общински съветник и зам.-председател на комисията по сигурност - представи пакет от конкретни мерки, които "Спаси София" ще изпрати до държавните институции и новите управляващи: единен режим за санкции и контрол, задължителна електронна проверка на възрастта при покупка на твърд алкохол, обща система за сигнали, водеща роля на МВР и координационно звено към общините.

„Това не е тема за политически PR, а за сигурността и здравето на децата. Когато няма санкции и реален контрол, посланието към нарушителите е ясно – законът не се прилага. Предложенията са на масата. Въпросът е има ли държавата воля най-накрая да започне да пази децата“, заяви Борис Бонев.

Анализ на "Спаси София" показва, че от 2020 г. досега няма нито един установен случай на нарушение по Закона за здравето за продажба на алкохол на деца. „Това е институционален провал. Всички виждаме деца с алкохол, цигари и вейпове, но според държавата нарушения няма. Очевидно контролът не работи“, заяви Бонев.

Копаранов посочи, че проблемът далеч не се изчерпва с алкохола. Последните полицейски акции показват, че наркотици и тежки вейпове достигат до деца чрез приложения като Telegram, куриерски пратки и организирани мрежи, в които понякога участват и непълнолетни.

Според Копаранов основната причина е разпокъсаната нормативна уредба и липсата на ясно разписана отговорност. „Различни институции контролират различни части от проблема, законите предвиждат различни режими и санкции, а резултатът е един – никой не носи реална отговорност и контролът е блокиран“, заяви той.

От "Спаси София" посочиха, че дори когато има сигнали, нарушенията трудно се доказват заради липса на свидетели, записи и координация между институциите. „Прехвърлянето на отговорност води до институционална безотговорност. А през това време децата на София купуват опасни субстанции необезпокоявано“, завърши Копаранов.