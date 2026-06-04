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Ферари чупи рекорди: Льоклер с нов договор, но Хамилтън остава най-скъпият пилот

Ферари чупи рекорди: Льоклер с нов договор, но Хамилтън остава най-скъпият пилот

4 Юни, 2026 10:06 481 0

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Италианският тим инвестира над 100 милиона евро годишно в звездните си пилоти, но разликата в заплатите остава осезаема

Ферари чупи рекорди: Льоклер с нов договор, но Хамилтън остава най-скъпият пилот - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер официално преподписа с Ферари, с което италианският гранд затвърждава амбициите си за върха през сезон 2026. Въпреки че Скудерията запази в тайна детайлите около срока и финансовите параметри на договора, в падока вече се носят слухове за внушителните суми, които ще получават двамата топ пилоти на отбора.

Традиционно, отборите във Формула 1 не афишират публично възнагражденията на своите звезди. Въпреки това, благодарение на източници, близки до мениджмънта и финансовите отчети на компаниите, които управляват тимовете, феновете и анализаторите често успяват да сглобят пъзела около милионите, които се въртят в спорта.

С пристигането на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън във Ферари, бюджетът за пилотски заплати на тима скочи до небесата. Според неофициални данни, британецът ще прибира около 60 милиона евро на сезон по двугодишния си контракт, който изтича в края на 2026 година, но включва и опция за удължаване.

Досега Шарл Льоклер получаваше приблизително 34 милиона евро годишно, но новият му договор предвижда значително увеличение – до около 50 милиона евро на сезон. Въпреки този впечатляващ ръст, монегаскът все още остава на втора позиция по доходи в отбора, изоставайки от Хамилтън с около 10 милиона евро годишно.

Ако слуховете се потвърдят, Ферари ще влезе в историята като първия тим във Формула 1, който отделя над 100 милиона евро годишно само за възнаграждения на своите пилоти. За сравнение, Ред Бул заема втората позиция с общ бюджет от 75 милиона евро, като лъвският пай отива при Макс Верстапен – 70 милиона евро на сезон.


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