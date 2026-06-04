Ханзи Флик затвърждава доминацията си: Германецът отново е най-добрият треньор в Ла Лига

Наставникът на Барселона Ханс-Дитер Флик, отново бе коронясан като най-добрия треньор в Ла Лига за сезон 2025/26. Това признание идва директно от официалното ръководство на първенството, което публикува резултатите на своя уебсайт.

Опитният 61-годишен специалист не само затвърди реномето си, но и доказа, че успехът не е плод на случайност. За втора поредна година Флик оставя зад себе си конкуренцията, като в тазгодишното гласуване изпревари Марселино (Виляреал) и Пепе Бордалас (Хетафе) – двама от най-уважаваните имена в испанския футбол.

Под зоркия поглед на Ханзи Флик, каталунският гранд Барселона отново се изкачи на върха на испанския футбол. Тимът не само защити титлата си, но и демонстрира впечатляваща последователност и стил, които се превърнаха в запазена марка на германския треньор.