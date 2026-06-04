Ню Йорк Никс с гръмка победа над Сан Антонио Спърс в първия финален сблъсък на NBA

В истински спектакъл пред близо 19 000 зрители в зала "Frost Bank Center" в Сан Антонио, Ню Йорк Никс демонстрираха характер и класа, като надделяха над домакините от Сан Антонио Спърс със 105:95 в първия двубой от финалите на Националната баскетболна асоциация (NBA). С този успех нюйоркчани поведоха в серията, която ще определи новия шампион на лигата.

Срещата започна вихрено за Спърс, които доминираха през първата четвърт и поведоха с 27:19. До почивката домакините запазиха преднината си, като таблото показваше 56:49 в тяхна полза. След антракта обаче Никс показаха защо са сред фаворитите за титлата – с агресивна защита и прецизни атаки те обърнаха развоя на мача и не оставиха шанс на съперника в последните две части.

Джейлън Брънсън бе истинският мотор на нюйоркчани, завършвайки с впечатляващите 30 точки. Карл-Антъни Таунс също блесна с "дабъл-дабъл" – 18 точки и 12 борби, като бе ключов под двата коша.

За Спърс звездата Виктор Уембаняма се отличи с 26 точки и 12 борби, но усилията му не бяха достатъчни, за да спрат устрема на гостите.

Триумфът в Сан Антонио е 12-и пореден за Ню Йорк Никс, които не познават вкуса на поражението от 24 април насам, когато отстъпиха на Атланта в плейофите. Тимът демонстрира отлична форма и амбиция да се пребори за трофея в НБА.