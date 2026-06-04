Израелски министър определи примирието с Ливан като сериозна грешка, армията ще продължи операциите си

Израел ще продължи операциите си в Южен Ливан засега и ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от Израел, няма да могат да се върнат, заяви министърът на отбраната Израел Кац, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Коментарите му дойдоха ден след като Ливан и Израел заявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон.
Сделката зависи от прекратяване на огъня от страна на военната групировка "Хизбула".
В изявление Кац заяви, че войските ще останат в т.нар. зона за сигурност в Южен Ливан, включително в района на замъка Бофорт – 900-годишна крепост, която Израел превзе в събота.
Той заяви, че Израел ще продължи да "разрушава терористичната инфраструктура в района", като Израел има "свобода на действие, подкрепена от Съединените щати, да нанесе удари в Бейрут в отговор на атаки срещу израелски населени места и територия".
Ливан и Израел се споразумяха вчера за ново, подкрепено от САЩ, примирие в Ливан. Те бяха се споразумели по-рано за прекратяване на военните действия през април, което след това беше удължено през май, но насилието продължи.
Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир критикува споразумението между Израел и Ливан за нов опит за въвеждане на примирие като "сериозна грешка", предаде ДПА.
В публикация в платформата "Екс" той го описа като "нереалистични мечти на съветници, които подтикват премиера към погрешни решения".
Споразумението всъщност само ще засили подкрепяната от Иран ливанска милиция "Хизбула", заяви Бен-Гвир. "На практика "Хизбула" само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото ѝ съществуване", написа той.
Бен-Гвир добави, че ливанската държава е "партньор на "Хизбула"" и не е в състояние да изтласка милицията, която е враждебна към Израел, от граничната зона.
Министърът е лидер на крайнодясната израелска партия "Еврейска сила", която е част от коалицията на премиера Бенямин Нетаняху.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:45 04.06.2026
2 Kaлпазанин
10:47 04.06.2026
3 Цвете
10:51 04.06.2026
4 Анонимен
11:02 04.06.2026
5 име
Коментиран от #7
11:05 04.06.2026
6 Нетаняху
Ще изкара през носа на палестинците нападението , което Хамас извършиха над мирната израелска музикална среща и убийствата, изнасилванията, обезглавяванията и мъченията , на които палестинците подложиха израелските граждани и заложници.
С палестинскат Автономия на Западния бряг, Хеброн и Газа е свършено!
Да се сърдят на себе си!
Свършено е и с присъствието на Хисбула в Южен Ливан.
Колкото и да се пъне и пени Тръмп, Израел има национална сигурност, която зависи САМО от него.
11:11 04.06.2026
7 Бива ли да си толкова заблуден?
До коментар #5 от "име":Израелската армия навлезе ДИРЕКТНО по суша в Южен Ливан.
Къде са смелите палестинци бе?
Оказаха ли съпротива?
Избягаха и се скриха в жилищните палестински квартали на Бейрут. Сред цивилни.
Но Израел ги достига и там.
И предварително информира цивилните да напуснат кварталите.
Щото вкарват бомбите през прозорците на джихадистите от Хисбула.
Коментиран от #10, #15
11:16 04.06.2026
8 Ммммч
11:20 04.06.2026
9 фдфдфдфдф
11:28 04.06.2026
10 име
До коментар #7 от "Бива ли да си толкова заблуден?":Кви палестинци те гонят в Ливан, бе, умник? Да не говорим, че там сигурно поне половината са християни. И на въпроса къде е съпротивата: пусни си канала "the electronic intifada" и гледай Хизбула кво прави ционистките окупатори с дронове с оптични влакна. Изнасят ги от всякъде, не им давам много време в тоя замък на височината. А северен израел са окупирани сирийски земи, напълно легално е да се отстрелват ционисти там.
Коментиран от #12, #13, #14
11:31 04.06.2026
11 врачччуване
11:36 04.06.2026
12 хихимчо
До коментар #10 от "име":Да, като на лов.
11:38 04.06.2026
13 Не се
До коментар #10 от "име":Произнасяй неподготвен, само с промит русоробски мозък. (То русороб няма мозък, ама от мен да мине!).
Коментиран от #17
11:38 04.06.2026
14 Поклонниците
До коментар #10 от "име":На късокракия руснак са готови винаги да целуват ислямски зад.ици.
Коментиран от #18
11:41 04.06.2026
15 не може да бъде
До коментар #7 от "Бива ли да си толкова заблуден?":С действията си израелците се опозориха като цивилизован народ и лепнаха неизмиваемо петно и върху т.н.западна цивилизация която ги подкрепа!?!Но от случващото се според мен най-същественото е че си видя колко са изменчиви неверни и подли арабите ...ако не всички поне голяма част от тях..разбира се също така на какви диващини са способни!?И донякъде има космическа справедливост в случващото се ...лошото на космическата справедливост е че тя не се интересува колко невинни жертви ще има -бебета деца жени старци невинни съзнателни хора и т.н.!?Дойде моментът когато трябва да решим дали човешкото е най-важно ..според мен това е основният въпрос... а вижте .. "цивилизованите" държави просто забравиха че има такъв въпрос!?Следващият въпрос е -до какво ще доведе всичко това!?
Коментиран от #19
12:01 04.06.2026
16 гошо
12:14 04.06.2026
17 То пък
До коментар #13 от "Не се":npocтите жидороби много имате мозък, но за това пък компенсирате с наглост, като 4футите.
12:25 04.06.2026
18 Ближи си Талмуда
До коментар #14 от "Поклонниците":и отивай да папкаш на клепара pezaния.
12:27 04.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.