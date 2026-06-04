Израелски министър определи примирието с Ливан като сериозна грешка, армията ще продължи операциите си

Израел ще продължи операциите си в Южен Ливан засега и ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от Израел, няма да могат да се върнат, заяви министърът на отбраната Израел Кац, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Коментарите му дойдоха ден след като Ливан и Израел заявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон.

Сделката зависи от прекратяване на огъня от страна на военната групировка "Хизбула".

В изявление Кац заяви, че войските ще останат в т.нар. зона за сигурност в Южен Ливан, включително в района на замъка Бофорт – 900-годишна крепост, която Израел превзе в събота.

Той заяви, че Израел ще продължи да "разрушава терористичната инфраструктура в района", като Израел има "свобода на действие, подкрепена от Съединените щати, да нанесе удари в Бейрут в отговор на атаки срещу израелски населени места и територия".

Ливан и Израел се споразумяха вчера за ново, подкрепено от САЩ, примирие в Ливан. Те бяха се споразумели по-рано за прекратяване на военните действия през април, което след това беше удължено през май, но насилието продължи.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир критикува споразумението между Израел и Ливан за нов опит за въвеждане на примирие като "сериозна грешка", предаде ДПА.

В публикация в платформата "Екс" той го описа като "нереалистични мечти на съветници, които подтикват премиера към погрешни решения".

Споразумението всъщност само ще засили подкрепяната от Иран ливанска милиция "Хизбула", заяви Бен-Гвир. "На практика "Хизбула" само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото ѝ съществуване", написа той.

Бен-Гвир добави, че ливанската държава е "партньор на "Хизбула"" и не е в състояние да изтласка милицията, която е враждебна към Израел, от граничната зона.

Министърът е лидер на крайнодясната израелска партия "Еврейска сила", която е част от коалицията на премиера Бенямин Нетаняху.