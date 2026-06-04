Новини
Свят »
Израел »
Израелски министър определи примирието с Ливан като сериозна грешка, армията ще продължи операциите си

Израелски министър определи примирието с Ливан като сериозна грешка, армията ще продължи операциите си

4 Юни, 2026 10:44 1 140 19

  • ливан-
  • израел кац-
  • израел-
  • сащ-
  • иран-
  • хизбула

Ливан и Израел заявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон

Израелски министър определи примирието с Ливан като сериозна грешка, армията ще продължи операциите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел ще продължи операциите си в Южен Ливан засега и ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от Израел, няма да могат да се върнат, заяви министърът на отбраната Израел Кац, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Коментарите му дойдоха ден след като Ливан и Израел заявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон.

Сделката зависи от прекратяване на огъня от страна на военната групировка "Хизбула".

В изявление Кац заяви, че войските ще останат в т.нар. зона за сигурност в Южен Ливан, включително в района на замъка Бофорт – 900-годишна крепост, която Израел превзе в събота.

Той заяви, че Израел ще продължи да "разрушава терористичната инфраструктура в района", като Израел има "свобода на действие, подкрепена от Съединените щати, да нанесе удари в Бейрут в отговор на атаки срещу израелски населени места и територия".

Ливан и Израел се споразумяха вчера за ново, подкрепено от САЩ, примирие в Ливан. Те бяха се споразумели по-рано за прекратяване на военните действия през април, което след това беше удължено през май, но насилието продължи.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир критикува споразумението между Израел и Ливан за нов опит за въвеждане на примирие като "сериозна грешка", предаде ДПА.

В публикация в платформата "Екс" той го описа като "нереалистични мечти на съветници, които подтикват премиера към погрешни решения".

Споразумението всъщност само ще засили подкрепяната от Иран ливанска милиция "Хизбула", заяви Бен-Гвир. "На практика "Хизбула" само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото ѝ съществуване", написа той.

Бен-Гвир добави, че ливанската държава е "партньор на "Хизбула"" и не е в състояние да изтласка милицията, която е враждебна към Израел, от граничната зона.

Министърът е лидер на крайнодясната израелска партия "Еврейска сила", която е част от коалицията на премиера Бенямин Нетаняху.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 7 Отговор
    Докато Израел съществува мир в Близкия изток няма да има.

    10:45 04.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    18 5 Отговор
    Само забележете двете най нови заглавия ,кога светът ще измете тая сган .тези са си заслужили всички да бъдат натикани в територия колкото Газа ,и то в пустиня

    10:47 04.06.2026

  • 3 Цвете

    20 6 Отговор
    ВАС СВЕТА ВИ НАМРАЗИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ. КАКВО ЦЕЛИТЕ, ДА ПРЕВЗЕМАТЕ ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ ЛИ?

    10:51 04.06.2026

  • 4 Анонимен

    15 3 Отговор
    Т.е. вече го прекръщават на северен израел. И евроатлантиците продължават да подкрепят тези гонения.

    11:02 04.06.2026

  • 5 име

    9 5 Отговор
    ционистите не водят война с Хизбула, те са страхливци, които избягват директните съприкосновения и предпочитат да тероризират мирното население.

    Коментиран от #7

    11:05 04.06.2026

  • 6 Нетаняху

    8 5 Отговор
    е парашутист от резерва и е получил специална военна подготовка!

    Ще изкара през носа на палестинците нападението , което Хамас извършиха над мирната израелска музикална среща и убийствата, изнасилванията, обезглавяванията и мъченията , на които палестинците подложиха израелските граждани и заложници.

    С палестинскат Автономия на Западния бряг, Хеброн и Газа е свършено!
    Да се сърдят на себе си!

    Свършено е и с присъствието на Хисбула в Южен Ливан.

    Колкото и да се пъне и пени Тръмп, Израел има национална сигурност, която зависи САМО от него.

    11:11 04.06.2026

  • 7 Бива ли да си толкова заблуден?

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Израелската армия навлезе ДИРЕКТНО по суша в Южен Ливан.

    Къде са смелите палестинци бе?
    Оказаха ли съпротива?
    Избягаха и се скриха в жилищните палестински квартали на Бейрут. Сред цивилни.

    Но Израел ги достига и там.
    И предварително информира цивилните да напуснат кварталите.
    Щото вкарват бомбите през прозорците на джихадистите от Хисбула.

    Коментиран от #10, #15

    11:16 04.06.2026

  • 8 Ммммч

    6 2 Отговор
    Като 404.трябва да изчезне

    11:20 04.06.2026

  • 9 фдфдфдфдф

    6 4 Отговор
    ейовреите са проклятието на света

    11:28 04.06.2026

  • 10 име

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бива ли да си толкова заблуден?":

    Кви палестинци те гонят в Ливан, бе, умник? Да не говорим, че там сигурно поне половината са християни. И на въпроса къде е съпротивата: пусни си канала "the electronic intifada" и гледай Хизбула кво прави ционистките окупатори с дронове с оптични влакна. Изнасят ги от всякъде, не им давам много време в тоя замък на височината. А северен израел са окупирани сирийски земи, напълно легално е да се отстрелват ционисти там.

    Коментиран от #12, #13, #14

    11:31 04.06.2026

  • 11 врачччуване

    2 0 Отговор
    Което ще става, ще става след 15 юни.

    11:36 04.06.2026

  • 12 хихимчо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Да, като на лов.

    11:38 04.06.2026

  • 13 Не се

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Произнасяй неподготвен, само с промит русоробски мозък. (То русороб няма мозък, ама от мен да мине!).

    Коментиран от #17

    11:38 04.06.2026

  • 14 Поклонниците

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    На късокракия руснак са готови винаги да целуват ислямски зад.ици.

    Коментиран от #18

    11:41 04.06.2026

  • 15 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бива ли да си толкова заблуден?":

    С действията си израелците се опозориха като цивилизован народ и лепнаха неизмиваемо петно и върху т.н.западна цивилизация която ги подкрепа!?!Но от случващото се според мен най-същественото е че си видя колко са изменчиви неверни и подли арабите ...ако не всички поне голяма част от тях..разбира се също така на какви диващини са способни!?И донякъде има космическа справедливост в случващото се ...лошото на космическата справедливост е че тя не се интересува колко невинни жертви ще има -бебета деца жени старци невинни съзнателни хора и т.н.!?Дойде моментът когато трябва да решим дали човешкото е най-важно ..според мен това е основният въпрос... а вижте .. "цивилизованите" държави просто забравиха че има такъв въпрос!?Следващият въпрос е -до какво ще доведе всичко това!?

    Коментиран от #19

    12:01 04.06.2026

  • 16 гошо

    2 1 Отговор
    Мръсно племе са хазарите.

    12:14 04.06.2026

  • 17 То пък

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не се":

    npocтите жидороби много имате мозък, но за това пък компенсирате с наглост, като 4футите.

    12:25 04.06.2026

  • 18 Ближи си Талмуда

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Поклонниците":

    и отивай да папкаш на клепара pezaния.

    12:27 04.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.