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Кошмар за Беретини в Париж: отказване прати Арналди на полуфинал срещу Коболи

Кошмар за Беретини в Париж: отказване прати Арналди на полуфинал срещу Коболи

4 Юни, 2026 07:47 599 1

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Италианската сензация се класира за първия си полуфинал на турнир от Големия шлем

Кошмар за Беретини в Париж: отказване прати Арналди на полуфинал срещу Коболи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Участието на Матео Беретини на „Ролан Гарос“ 2026 приключи по болезнен начин. Италианецът бе принуден да се откаже поради физически проблем по време на четвъртфиналния си двубой срещу сънародника си Матео Арналди.

Срещата беше прекратена във втория сет при резултат 7:5, 5:2 в полза на Арналди. Беретини поиска медицински таймаут и опита да продължи играта, но в крайна сметка не успя да довърши мача.

Двубоят започна отлично за римлянина, който поведе с 3:0 след два пробива. Арналди обаче бързо намери ритъма си и върна двата пробива, за да изравни резултата. Решителният момент в първия сет дойде в 12-ия гейм, когато Арналди реализира нов брейк и затвори частта със 7:5.

В началото на втория сет двамата си размениха по един пробив, преди тенисистът от Лигурия да спечели три поредни гейма и да се откъсне до 5:2. По това време Беретини вече изпитваше сериозни затруднения, което в крайна сметка доведе до отказването му.

Така Арналди продължава впечатляващото си представяне в Париж. Италианецът пристигна на турнира като №104 в световната ранглиста, а вече е на полуфиналите на втория за годината турнир от Големия шлем.

В следващия кръг той ще се изправи срещу Флавио Коболи в изцяло италиански полуфинал, който ще определи единия финалист на „Ролан Гарос“.


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  • 1 Дзак

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    Въпреки предния петчасов мач.

    08:01 04.06.2026

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