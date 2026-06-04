Сензационен трансфер? Лоренцо Инсиние може да се озове в аматьорския футбол

Бъдещето на Лоренцо Инсиние остава неясно, а от Италия идва една от най-изненадващите трансферни информации на лятото. Бившият капитан на Наполи може да продължи кариерата си в Серия D, където интерес към него проявява Афраголезе, пише “La Gazzetta dello Sport”.

34-годишният нападател се завърна в Италия през януари, след като прекрати престоя си в Торонто. Той подписа с Пескара, но не успя да помогне на отбора да избегне изпадането. В 13 мача Инсиние отбеляза пет гола и направи три асистенции.

Договорът му изтича в края на юни и агентите му вече работят по намирането на нов клуб. Според информацията между представителите на футболиста и Афраголезе вече са проведени разговори.

Клубът от област Кампания завърши на седмо място в група H на Серия D и остана на крачка от плейофите. Ръководството си е поставило амбициозната цел да върне отбора сред професионалистите до две години и вижда в Инсиние ключова фигура за този проект.

Идеята не изглежда толкова невероятна, колкото на пръв поглед. Нападателят е роден във Фратамаджоре – град, разположен само на няколко километра от Афрагола.

Засега вариантът с Афраголезе остава само една от възможностите пред ветерана. Инсиние предпочита да остане в професионалния футбол, а интерес към него има и от клубове в Катар и Обединените арабски емирства.

Въпреки това италианските медии твърдят, че футболистът гледа положително на предложението на Афраголезе. Офертата включва договор за два сезона, а клубът е готов да изгради проекта си около него в опит да се завърне сред професионалистите за първи път от 37 години.