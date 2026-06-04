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Иран получи визи за Мексико преди Мондиал 2026, но проблемът със САЩ остава

Иран получи визи за Мексико преди Мондиал 2026, но проблемът със САЩ остава

4 Юни, 2026 08:09 473 1

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Националният отбор вече може да започне подготовката си в Тихуана, но все още чака разрешение за влизане в Съединените щати

Иран получи визи за Мексико преди Мондиал 2026, но проблемът със САЩ остава - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Националният отбор на Иран направи важна крачка към участието си на Световното първенство по футбол през 2026 година. Иранските футболисти, които в момента се намират в Турция, получиха визи за Мексико и вече могат да отпътуват за Тихуана, където ще бъде тренировъчната им база по време на турнира.

Според информация на френското издание „L’Equipe“, визите са били издадени в рамките на 48 часа. Посланикът на Иран в Турция е уточнил, че процедурата е преминала без физическото присъствие на играчите и без снемане на биометрични данни в мексиканското посолство.

Въпреки добрата новина, ситуацията около участието на Иран на Мондиал 2026 все още не е напълно изяснена. Футболистите не са получили необходимите визи за влизане в Съединените щати, където ще се проведат мачовете им от груповата фаза.

Именно заради тази несигурност иранската федерация премести своя тренировъчен лагер от Тусон, щата Аризона, в мексиканския град Тихуана.

Иран ще изиграе и трите си срещи от груповата фаза на територията на САЩ. Първият мач на отбора е насрочен за 15 юни в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия.


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  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Трябваше България да замени Иран на мондиала, и без това ще паднат визите за САЩ.

    08:11 04.06.2026

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