Иран получи визи за Мексико преди Мондиал 2026, но проблемът със САЩ остава

Националният отбор на Иран направи важна крачка към участието си на Световното първенство по футбол през 2026 година. Иранските футболисти, които в момента се намират в Турция, получиха визи за Мексико и вече могат да отпътуват за Тихуана, където ще бъде тренировъчната им база по време на турнира.

Според информация на френското издание „L’Equipe“, визите са били издадени в рамките на 48 часа. Посланикът на Иран в Турция е уточнил, че процедурата е преминала без физическото присъствие на играчите и без снемане на биометрични данни в мексиканското посолство.

Въпреки добрата новина, ситуацията около участието на Иран на Мондиал 2026 все още не е напълно изяснена. Футболистите не са получили необходимите визи за влизане в Съединените щати, където ще се проведат мачовете им от груповата фаза.

Именно заради тази несигурност иранската федерация премести своя тренировъчен лагер от Тусон, щата Аризона, в мексиканския град Тихуана.

Иран ще изиграе и трите си срещи от груповата фаза на територията на САЩ. Първият мач на отбора е насрочен за 15 юни в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия.