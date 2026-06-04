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Сабаленка след шокиращия срив в Париж: Иска ми се да спра с тениса

Сабаленка след шокиращия срив в Париж: Иска ми се да спра с тениса

4 Юни, 2026 08:32 737 5

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  • тенис-
  • франция

Световната №1 призна, че е съкрушена след драматичната загуба от Диана Шнайдер на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“

Сабаленка след шокиращия срив в Париж: Иска ми се да спра с тениса - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Арина Сабаленка направи едно от най-емоционалните си изказвания след отпадането си на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“. Беларускинята не скри разочарованието си след поражението от Диана Шнайдер, дошло след пълен обрат в мача.

Сабаленка изглеждаше на път към победата, след като спечели първия сет и поведе с 5:3 във втория. Тя дори сервираше за място на полуфиналите, но последва неочакван срив. Световната №1 загуби десет поредни гейма и позволи на рускинята да стигне до впечатляващ обрат.

„В момента ми се иска просто да спра да играя тенис“, заяви видимо разстроената Сабаленка на пресконференцията след двубоя.

Беларускинята трудно намери обяснение за случилото се на корта и призна, че подобен развой е нещо необичайно дори за нея.

„Не помня кога за последно ми се е случвало да загубя десет поредни гейма“, каза тя.

Загубата е особено болезнена за Сабаленка, тъй като мечтата ѝ да спечели „Ролан Гарос“ остава неосъществена. Турнирът в Париж продължава да бъде единственият от Големия шлем на червени кортове, който липсва във визитката ѝ.

В края на пресконференцията обаче тенисистката все пак намери сили за шега. Попитана как смята да преодолее тежкото поражение, тя отговори с усмивка:

„Мисля, че намерих начин. Знаете ли онези стаи, в които влизаш и можеш да чупиш всичко? Вероятно ще прекарам целия утрешен ден там и ще троша каквото ми попадне. Може пък да помогне”.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    1 1 Отговор
    Тая е като мъж

    Коментиран от #3

    08:34 04.06.2026

  • 2 Мхм

    3 0 Отговор
    Таз пък, нашия Гришо колко пъти отпада и си свирка и си живее живота.

    Коментиран от #4

    08:36 04.06.2026

  • 3 Кой го казва?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Ти виждала ли си някои от бившите западните шампионки, да казвам имена....
    Сабаленкова си баш нашенка, здрава кака..и красива..

    08:38 04.06.2026

  • 4 Така прави и кобрю

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мхм":

    Добре че и на загубилите дават пари иначе нямаше да ги видиш на талавизора никога

    08:39 04.06.2026

  • 5 Чудна работа

    0 0 Отговор
    Каква голяма ламя пък плаче!

    08:48 04.06.2026

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