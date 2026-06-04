Сабаленка след шокиращия срив в Париж: Иска ми се да спра с тениса

Арина Сабаленка направи едно от най-емоционалните си изказвания след отпадането си на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“. Беларускинята не скри разочарованието си след поражението от Диана Шнайдер, дошло след пълен обрат в мача.

Сабаленка изглеждаше на път към победата, след като спечели първия сет и поведе с 5:3 във втория. Тя дори сервираше за място на полуфиналите, но последва неочакван срив. Световната №1 загуби десет поредни гейма и позволи на рускинята да стигне до впечатляващ обрат.

„В момента ми се иска просто да спра да играя тенис“, заяви видимо разстроената Сабаленка на пресконференцията след двубоя.

Беларускинята трудно намери обяснение за случилото се на корта и призна, че подобен развой е нещо необичайно дори за нея.

„Не помня кога за последно ми се е случвало да загубя десет поредни гейма“, каза тя.

Загубата е особено болезнена за Сабаленка, тъй като мечтата ѝ да спечели „Ролан Гарос“ остава неосъществена. Турнирът в Париж продължава да бъде единственият от Големия шлем на червени кортове, който липсва във визитката ѝ.

В края на пресконференцията обаче тенисистката все пак намери сили за шега. Попитана как смята да преодолее тежкото поражение, тя отговори с усмивка:

„Мисля, че намерих начин. Знаете ли онези стаи, в които влизаш и можеш да чупиш всичко? Вероятно ще прекарам целия утрешен ден там и ще троша каквото ми попадне. Може пък да помогне”.