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Рик Аделман – Икона на НБА си отиде на 79 години

Рик Аделман – Икона на НБА си отиде на 79 години

4 Юни, 2026 09:44 424 0

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Баскетболният свят се сбогува с един от най-големите си стратези

Рик Аделман – Икона на НБА си отиде на 79 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световната баскетболна общност потъна в скръб след новината, че Рик Аделман – един от най-емблематичните и уважавани треньори в историята на НБА – е починал на 79-годишна възраст. Легендарният наставник, оставил незаличима следа както на игрището, така и край тъчлинията, си отиде, оставяйки след себе си богато наследство и вдъхновение за поколенията.

Кариерата на Аделман започва като състезател през 1969 г., когато дебютира в НБА с екипа на Сан Диего Рокетс. В продължение на осем сезона той защитава цветовете на няколко отбора – Портланд Трейл Блейзърс, Чикаго Булс, Ню Орлиънс Джаз и Канзас Сити Кингс, демонстрирайки отдаденост и страст към играта. След края на състезателната си кариера, Аделман се впуска в треньорството – първоначално като асистент в Портланд през 1983 г., а по-късно, през 1989 г., поема ролята на старши треньор на Трейл Блейзърс. Под негово ръководство тимът достига два пъти до финалите на НБА (1990 и 1992), превръщайки се в кошмар за съперниците.

След успешния си период в Портланд, Аделман продължава да гради впечатляваща треньорска биография. Той води Голдън Стейт Уориърс (1995-1997), Сакраменто Кингс (1999-2006), Хюстън Рокетс (2007-2011) и Минесота Тимбъруулвс (2011-2014). Под негово ръководство отборите му се отличават с атрактивен и ефективен стил на игра, а самият той се превръща в символ на иновациите и професионализма в НБА. Аделман е трикратен треньор на отбор в Мача на звездите, а с 1042 победи в лигата заема престижното десето място във вечната ранглиста на НБА. Само четирима други наставници – Грег Попович, Пат Райли, Джери Слоун и Джордж Карл – могат да се похвалят с повече мачове и по-висок процент успехи.

Рик Аделман не само остави ярка диря в историята на баскетбола, но и предаде любовта към играта на следващото поколение – неговият син Дейвид Аделман в момента е старши треньор на Денвър Нъгетс, продължавайки семейната традиция на успех и отдаденост.


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