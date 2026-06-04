Буданов топи преднината на Зеленски, рейтингът му расте стремително

Популярността на ръководителя на президентската администрация на Украйна Кирило Буданов продължава да расте, докато рейтингът на бившия главнокомандващ на украинската армия Валерий Залужни постепенно намалява. Въпреки това и двамата запазват по-високо обществено доверие от президента Володимир Зеленски, съобщава „Украинска правда“, предава Фокус.

Според изданието Буданов е възприемал работата си след назначението като ръководител на президентската администрация „по-скоро като стартъп“ и е вярвал, че войната може да бъде прекратена чрез бърз дипломатически процес.

Анализът показва, че ако в момента се проведе втори тур на президентски избори, както Буданов, така и Залужни биха победили Зеленски. Разликата между двамата обаче чувствително намалява и от двуцифрена вече се свива до едноцифрени стойности.

Според медията именно засилващото се политическо влияние на Буданов поражда тревоги в обкръжението на президента. Появиха се и информации, че Зеленски разглежда активността му като възможна подготовка за бъдещо участие в политиката.

Социологическо проучване на Киевския международен институт по социология, проведено през май, показва, че едва 28% от украинците биха искали Зеленски да остане президент. Данни на център „Социс“ също сочат, че доверието към него е по-ниско в сравнение с това към Буданов и Залужни.

Още в началото на годината бившият депутат от Върховната рада Володимир Олейник посочи Кирило Буданов, Валерий Залужни и кмета на Киев Виталий Кличко като сред най-вероятните кандидати за бъдещ президент на Украйна.