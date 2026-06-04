Буданов топи преднината на Зеленски, рейтингът му расте стремително

Популярността на ръководителя на президентската администрация на Украйна Кирило Буданов продължава да расте, докато рейтингът на бившия главнокомандващ на украинската армия Валерий Залужни постепенно намалява. Въпреки това и двамата запазват по-високо обществено доверие от президента Володимир Зеленски, съобщава „Украинска правда“, предава Фокус.
Според изданието Буданов е възприемал работата си след назначението като ръководител на президентската администрация „по-скоро като стартъп“ и е вярвал, че войната може да бъде прекратена чрез бърз дипломатически процес.
Анализът показва, че ако в момента се проведе втори тур на президентски избори, както Буданов, така и Залужни биха победили Зеленски. Разликата между двамата обаче чувствително намалява и от двуцифрена вече се свива до едноцифрени стойности.
Според медията именно засилващото се политическо влияние на Буданов поражда тревоги в обкръжението на президента. Появиха се и информации, че Зеленски разглежда активността му като възможна подготовка за бъдещо участие в политиката.
Социологическо проучване на Киевския международен институт по социология, проведено през май, показва, че едва 28% от украинците биха искали Зеленски да остане президент. Данни на център „Социс“ също сочат, че доверието към него е по-ниско в сравнение с това към Буданов и Залужни.
Още в началото на годината бившият депутат от Върховната рада Володимир Олейник посочи Кирило Буданов, Валерий Залужни и кмета на Киев Виталий Кличко като сред най-вероятните кандидати за бъдещ президент на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мизерникът
Коментиран от #6
10:51 04.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10, #15
10:52 04.06.2026
3 Трол
10:53 04.06.2026
4 ПунтаМара
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе, те си ги инсталират "партньорите, съюзниците" тези. Зелето го сготвиха по киевски със зеле.
10:57 04.06.2026
5 8888
Коментиран от #7
10:58 04.06.2026
6 Новини
До коментар #1 от "мизерникът":"Война, еще на няколко десятилетия. Трябва да си научим да живеем с нея"
Андрей Безруков на ПМИФ.
11:03 04.06.2026
7 Верно
До коментар #5 от "8888":От трън та на глог !
Коментиран от #11
11:05 04.06.2026
8 Цвете
11:06 04.06.2026
9 Цвете
Коментиран от #23
11:07 04.06.2026
10 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Е как, как..... Както каза една тиква от Банкя всичко е пунта мара..... Дали зеления, залужни или буданов все тая....мир в Украйна няма да има, докато продължава да бъде заплаха и Враждебна за Русия..... Дори и да сключат примерие или мир войната след няколко години ще избухне отново..... Топката е в ръцете на либералния Путин, който само си чертае червени линии...... Воденето на войната към сегашния момент нещо положително ме донесе на Русия, дори обратното..... Докато Украйна съществува в сегашните си граници ще бъде заплаха за Русия, на либералния Путин продължава да дреме.... Какво постигна от целите и задачите за тия четири години и три-четири месеца от СВО-нищо.... Неутрални две страни влезеха в НАТО, изгуби Армения, войските на НАТО са все по-близо до Руската граница, украинците бият по Москва, Санкт Петербург и вътре в тила на Русия, въобще пълна излагация...
Коментиран от #13
11:07 04.06.2026
11 8888
До коментар #7 от "Верно":Единия идва от службите, знае най-важната информация в държавата, и е в нейните структури от съвсем млад, като е минал много позиции докато стигне до тук, и явно се е доказал. другия е виждал само договори за филми и е на поста си защото пред камера изиграл тази роля добре... и най-доверения му човек бил продуцент на сериала му затова го направи един от най важните и богати хора в Украйна.... да ти казвам ли кой кой е или сам се сещаш.
11:12 04.06.2026
12 стоян георгиев
11:13 04.06.2026
13 8888
До коментар #10 от "Европеец":Всеки път като мира е близо Украинската армия удря цивилни за да го възпре, русия ги обвинява, Европа казва че русия лъже, и киримидите в Киев биват пренаредени, а шанса за мир изчезва... но като евроатлантици не трябва да ги виждаме тези неща, за нас Русия е бедна, гладна, пред разпад, няма войници, няма ракети, всеки ден правят преврат на Путин, а украина е герой, атакува цяла русия, унищожава ги и вече е в Москва.
Коментиран от #16
11:18 04.06.2026
14 Ха ха ха ха
11:21 04.06.2026
15 Някой
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не гласуваш за него - на фронта да мреш!
11:21 04.06.2026
16 Европеец
До коментар #13 от "8888":Русия няма силата и мощта на Великия Съветски съюз, но По всичко изглежда, че няма политическо решение от страна на либералния Путин за победа над украинската фашистка хунта..... От много години гледам парадите на 9 май, да Победа , но каква ще бъде победата във войната с Украйна.... Мир може да има когато във войната има ясен победител и победен и това е определено в мирните договори..... Русия хубаво се гордее с победата на 9 май, но защо се срамува от историята се и опакова мавзолея на Ленин като колет, защо поне веднъж не спомена заслугата на Сталин за тая Победа..... Държава която се срамува от историята си според мен не я очакват хубави дни..... Зная и оценявам заслугите на Путин за стабилизирането на Русия след епохата на Елцин, но либерализма на Путин ще му вземе главата.....
11:32 04.06.2026
17 Лукашенко
11:32 04.06.2026
18 Нормално
11:33 04.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Рейтинга расте но пред кого и от кого🤣
Коментиран от #22
11:39 04.06.2026
21 Хм...
11:43 04.06.2026
22 Мдаа...
До коментар #20 от "Рейтинга расте но пред кого и от кого🤣":Преди около две седмици депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика за броя на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, сега има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, горе долу 5млн човека. Пак според депутат от радата за времето на СВО към 8-10 милиона xoxoли са въснали на запад и повечето нямат намерение да се връщат.
В задачата се пита за четири години къде се изгубиха има няма десетина милиона бандерчета?
11:46 04.06.2026
23 Китка
До коментар #9 от "Цвете":Ах ...Ох...Ух......"нещастния" едноличен световен "лидер".....всички неутешимо плачем, плачем, плачем за нерадостната му съдба
11:48 04.06.2026
24 Зас
11:50 04.06.2026
25 Много сте готини
Валерий Залужний (63%),
Александър Усик (56%)
Кирил Буданов (55%)
Зеленски към февруари 53%, към май 61%, но не искат пак да е президент (както и той самия), вероятно защото не се оправя с корупцията…
За сравнение, Радев има рекордно доверие сега и то е 56%…
12:01 04.06.2026
26 Буданов
12:04 04.06.2026
27 Свободен
Ако сега се сее опустошение в руските редици, какво ще стане, когато Будснов оглави украинците?!
12:09 04.06.2026
28 стоян
12:26 04.06.2026
29 Янко Видрарски
12:37 04.06.2026