Новини
Свят »
Украйна »
Буданов топи преднината на Зеленски, рейтингът му расте стремително
  Тема: Украйна

Буданов топи преднината на Зеленски, рейтингът му расте стремително

4 Юни, 2026 10:49 1 904 29

  • украйна-
  • зеленски-
  • залужни-
  • буданов-
  • рейтинг

Нови социологически данни показват, че шефът на президентската администрация и Валерий Залужни биха победили настоящия държавен глава на избори

Буданов топи преднината на Зеленски, рейтингът му расте стремително - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярността на ръководителя на президентската администрация на Украйна Кирило Буданов продължава да расте, докато рейтингът на бившия главнокомандващ на украинската армия Валерий Залужни постепенно намалява. Въпреки това и двамата запазват по-високо обществено доверие от президента Володимир Зеленски, съобщава „Украинска правда“, предава Фокус.

Според изданието Буданов е възприемал работата си след назначението като ръководител на президентската администрация „по-скоро като стартъп“ и е вярвал, че войната може да бъде прекратена чрез бърз дипломатически процес.

Анализът показва, че ако в момента се проведе втори тур на президентски избори, както Буданов, така и Залужни биха победили Зеленски. Разликата между двамата обаче чувствително намалява и от двуцифрена вече се свива до едноцифрени стойности.

Според медията именно засилващото се политическо влияние на Буданов поражда тревоги в обкръжението на президента. Появиха се и информации, че Зеленски разглежда активността му като възможна подготовка за бъдещо участие в политиката.

Социологическо проучване на Киевския международен институт по социология, проведено през май, показва, че едва 28% от украинците биха искали Зеленски да остане президент. Данни на център „Социс“ също сочат, че доверието към него е по-ниско в сравнение с това към Буданов и Залужни.

Още в началото на годината бившият депутат от Върховната рада Володимир Олейник посочи Кирило Буданов, Валерий Залужни и кмета на Киев Виталий Кличко като сред най-вероятните кандидати за бъдещ президент на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мизерникът

    19 7 Отговор
    До два дена ше трамбова на Червеният Площад !!

    Коментиран от #6

    10:51 04.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    31 7 Отговор
    И как се мери рейтинг при военно положение?

    Коментиран от #4, #10, #15

    10:52 04.06.2026

  • 3 Трол

    12 21 Отговор
    Г-н Зеленски е незаобиколим фактор.

    10:53 04.06.2026

  • 4 ПунтаМара

    23 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе, те си ги инсталират "партньорите, съюзниците" тези. Зелето го сготвиха по киевски със зеле.

    10:57 04.06.2026

  • 5 8888

    13 8 Отговор
    Време е истински човек в политиката да смени поставената марионетка милиардер.

    Коментиран от #7

    10:58 04.06.2026

  • 6 Новини

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "мизерникът":

    "Война, еще на няколко десятилетия. Трябва да си научим да живеем с нея"

    Андрей Безруков на ПМИФ.

    11:03 04.06.2026

  • 7 Верно

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "8888":

    От трън та на глог !

    Коментиран от #11

    11:05 04.06.2026

  • 8 Цвете

    7 9 Отговор
    И КАКВО МУ " РАСТЕ "? ПЕТ ГОДИНИ ЗЕЛЕНСКИ НОСИ ТОВАРА, А НА ТОЗИ МУ СЕ ПРИИСКА, ЗАЩОТО ПЪТЯТ Е ПОЧТИ УТЪПКАН, НАЛИ? ТАМ НЕ ЖИВЕЯТ БУДАЛИ И ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ, КОЙ И ЗАЩО. 🪆🤦‍♂️👨‍🎓🤫🌬

    11:06 04.06.2026

  • 9 Цвете

    7 7 Отговор
    И КАКВО МУ " РАСТЕ "? ПЕТ ГОДИНИ ЗЕЛЕНСКИ НОСИ ТОВАРА, А НА ТОЗИ МУ СЕ ПРИИСКА, ЗАЩОТО ПЪТЯТ Е ПОЧТИ УТЪПКАН, НАЛИ? ТАМ НЕ ЖИВЕЯТ БУДАЛИ И ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ, КОЙ И ЗАЩО. 🪆🤦‍♂️👨‍🎓🤫🌬

    Коментиран от #23

    11:07 04.06.2026

  • 10 Европеец

    10 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е как, как..... Както каза една тиква от Банкя всичко е пунта мара..... Дали зеления, залужни или буданов все тая....мир в Украйна няма да има, докато продължава да бъде заплаха и Враждебна за Русия..... Дори и да сключат примерие или мир войната след няколко години ще избухне отново..... Топката е в ръцете на либералния Путин, който само си чертае червени линии...... Воденето на войната към сегашния момент нещо положително ме донесе на Русия, дори обратното..... Докато Украйна съществува в сегашните си граници ще бъде заплаха за Русия, на либералния Путин продължава да дреме.... Какво постигна от целите и задачите за тия четири години и три-четири месеца от СВО-нищо.... Неутрални две страни влезеха в НАТО, изгуби Армения, войските на НАТО са все по-близо до Руската граница, украинците бият по Москва, Санкт Петербург и вътре в тила на Русия, въобще пълна излагация...

    Коментиран от #13

    11:07 04.06.2026

  • 11 8888

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Верно":

    Единия идва от службите, знае най-важната информация в държавата, и е в нейните структури от съвсем млад, като е минал много позиции докато стигне до тук, и явно се е доказал. другия е виждал само договори за филми и е на поста си защото пред камера изиграл тази роля добре... и най-доверения му човек бил продуцент на сериала му затова го направи един от най важните и богати хора в Украйна.... да ти казвам ли кой кой е или сам се сещаш.

    11:12 04.06.2026

  • 12 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    Хвани единия ,удари другия ,абе и двамата са за т.епане ,просто въпрос на време .

    11:13 04.06.2026

  • 13 8888

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Всеки път като мира е близо Украинската армия удря цивилни за да го възпре, русия ги обвинява, Европа казва че русия лъже, и киримидите в Киев биват пренаредени, а шанса за мир изчезва... но като евроатлантици не трябва да ги виждаме тези неща, за нас Русия е бедна, гладна, пред разпад, няма войници, няма ракети, всеки ден правят преврат на Путин, а украина е герой, атакува цяла русия, унищожава ги и вече е в Москва.

    Коментиран от #16

    11:18 04.06.2026

  • 14 Ха ха ха ха

    9 5 Отговор
    Узурпатора няма рейтинг. Хората не го искат ама той кокала не пуска. Съд и присъда.

    11:21 04.06.2026

  • 15 Някой

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не гласуваш за него - на фронта да мреш!

    11:21 04.06.2026

  • 16 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "8888":

    Русия няма силата и мощта на Великия Съветски съюз, но По всичко изглежда, че няма политическо решение от страна на либералния Путин за победа над украинската фашистка хунта..... От много години гледам парадите на 9 май, да Победа , но каква ще бъде победата във войната с Украйна.... Мир може да има когато във войната има ясен победител и победен и това е определено в мирните договори..... Русия хубаво се гордее с победата на 9 май, но защо се срамува от историята се и опакова мавзолея на Ленин като колет, защо поне веднъж не спомена заслугата на Сталин за тая Победа..... Държава която се срамува от историята си според мен не я очакват хубави дни..... Зная и оценявам заслугите на Путин за стабилизирането на Русия след епохата на Елцин, но либерализма на Путин ще му вземе главата.....

    11:32 04.06.2026

  • 17 Лукашенко

    11 1 Отговор
    Избори в Украйна няма да има докато не приключи войната.

    11:32 04.06.2026

  • 18 Нормално

    7 4 Отговор
    Буданов изгърмя доста ушанки. Нормално е да му се вдига рейтинга.

    11:33 04.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Рейтинга расте но пред кого и от кого🤣

    3 6 Отговор
    В охрайна не останаха живи хора 🤣🤣вече ловят останалите котки по улиците да стават камикадзета на фронта

    Коментиран от #22

    11:39 04.06.2026

  • 21 Хм...

    3 6 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле наркомана е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    11:43 04.06.2026

  • 22 Мдаа...

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Рейтинга расте но пред кого и от кого🤣":

    Преди около две седмици депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика за броя на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, сега има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, горе долу 5млн човека. Пак според депутат от радата за времето на СВО към 8-10 милиона xoxoли са въснали на запад и повечето нямат намерение да се връщат.
    В задачата се пита за четири години къде се изгубиха има няма десетина милиона бандерчета?

    11:46 04.06.2026

  • 23 Китка

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Ах ...Ох...Ух......"нещастния" едноличен световен "лидер".....всички неутешимо плачем, плачем, плачем за нерадостната му съдба

    11:48 04.06.2026

  • 24 Зас

    1 1 Отговор
    Същия като зелю!

    11:50 04.06.2026

  • 25 Много сте готини

    0 2 Отговор
    Намерих статията от където сте видели. Въпрос: защо пропуснахте да напишете и цифрите? Данните са за доверие от същия източник са:
    Валерий Залужний (63%),
    Александър Усик (56%)
    Кирил Буданов (55%)
    Зеленски към февруари 53%, към май 61%, но не искат пак да е президент (както и той самия), вероятно защото не се оправя с корупцията…
    За сравнение, Радев има рекордно доверие сега и то е 56%…

    12:01 04.06.2026

  • 26 Буданов

    3 1 Отговор
    е много подходящ за президент.

    12:04 04.06.2026

  • 27 Свободен

    5 1 Отговор
    Копейките са паникьосани!
    Ако сега се сее опустошение в руските редици, какво ще стане, когато Будснов оглави украинците?!

    12:09 04.06.2026

  • 28 стоян

    0 0 Отговор
    Другаре гледахте ли срещата на Зеленски с Боданов - Зеленски каза на Боданов войната до есента да приключи с унищожаването на руските рафинерии и складове за горива - Буданов отговори че още до края на юли може да се справят - и тогава ще е интересното в москвабад

    12:26 04.06.2026

  • 29 Янко Видрарски

    0 1 Отговор
    С Буданов копей ще реве даже повече

    12:37 04.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания