Флорентино Перес: Ако спечеля изборите, Жозе Моуриньо ще се завърне в Реал Мадрид

Флорентино Перес, дългогодишният президент и емблематична фигура в Реал Мадрид, официално обяви, че ако спечели предстоящите избори за президент на клуба на 7 юни, ще върне Жозе Моуриньо начело на "белия балет".

В социалните мрежи, свързани с кандидатурата на Перес, се появи кратко, но изключително въздействащо видео. На кадрите португалският треньор, облечен в екип на Реал Мадрид, лаконично, но с увереност заявява: "Да". Това еднозначно потвърждение разпали страстите сред феновете и даде ясен сигнал за бъдещите намерения на Перес.

Любопитен детайл е, че Перес избра именно този момент за обявяването – докато неговият основен съперник за президентския пост, Енрике Рикелме, гостуваше в популярното испанско предаване "El Hormiguero". Там Рикелме разкри, че ако той оглави клуба, ще привлече Родри в състава на "кралете". Очевидно Перес залага на силна карта, като обещава завръщането на "Специалния" в Мадрид.

Ако Перес триумфира на изборите, Моуриньо ще поеме Реал Мадрид за втори път. В първия си престой между 2010 и 2013 година, харизматичният португалец донесе на клуба титлата в Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания. Под негово ръководство "белите" поставиха рекорди за най-много точки и голове в един сезон – постижения, които и до днес се помнят от привържениците.

Последната спирка в треньорската кариера на Моуриньо беше Бенфика, но сега той е готов за ново предизвикателство.

В медиите вече се завъртя новината, че "Специалния" със сигурност поема Реал Мадрид.