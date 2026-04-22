Барселона пред дилема: Три имена в битката за нов титулярен вратар

Барселона се изправя пред ключово решение относно поста под рамката, след като необходимостта от свежа алтернатива на вратарския пост става все по-очевидна. Каталунският гранд е в търсене на нов страж, който да поеме щафетата от Войчех Шчесни, информира авторитетното издание The Athletic.

Полският ветеран, който през 2024 година официално обяви края на своята кариера след престоя си в Ювентус, изненадващо се завърна на терена с екипа на Барселона. Той бе привлечен по спешност, за да запълни празнината на вратарския пост, но ръководството на "блаугранас" вече гледа към бъдещето.

Сред основните фаворити за нов №1 на "Камп Ноу" изпъква Алекс Ремиро – 31-годишният страж на Реал Сосиедад, който впечатлява с постоянството и класата си в Ла Лига. Неговото име се спряга като най-вероятен избор за титулярната позиция.

В същото време, не е изключено и завръщане на Иняки Пеня, който в момента трупа опит под наем в Елче. Отношенията между младия вратар и наставника Ханзи Флик обаче са обтегнати, след като през януари германският специалист го извади от състава заради дисциплинарни нарушения. Това поставя под въпрос бъдещето на Пеня в Барселона.

Третият вариант пред каталунците е издигането на таланта от младежката формация – Диего Кочен. 20-годишният вратар вече втори сезон тренира редовно с първия отбор и се счита за един от най-обещаващите млади играчи на позицията в Испания.

Междувременно, клубът планира да се раздели с Марк-Андре тер Стеген през летния трансферен прозорец. Германският национал в момента се възстановява от контузия, а Барселона ще направи всичко възможно да осъществи негов трансфер.