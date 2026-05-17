Гала не е шофирала от 20 години заради травмиращ инцидент (ВИДЕО)

17 Май, 2026 13:54 997 14

Мъж се хвърля на капака на колата на водещата, но продължава по пътя си сякаш нищо не се е случило

Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Емблемата на "На кафе" Гала направи емоционално признание, че от 20 години не е заставала зад волана на автомобил заради преживян тежък психологически шок от внезапен инцидент на пътя. Култовата водеща посещава опреснителни курсове, но въпреки това изпитва сериозни съмнения дали ще събере кураж да започне да шофира отново.

Причината за дългогодишното решение на звездната телевизионерка да се придвижва изключително пеш или да разчита на шофьор не е липсата на умения, а силна стресова ситуация, която за щастие не е завършила фатално, разказа тя пред Филип от Бричка.

Случките, оставили дълбок отпечатък в съзнанието на блондинката, се разиграват в района на болница "Пирогов“, където тя живее по това време. Гала пътува към дома си със своя автомобил "Ситроен“, който управлява от три години. Заради натовареното двупосочно движение и спрели в колона превозни средства, тя преминава в непосредствена близост до голям бус със съобразена ниска скорост, тъй като ѝ предстои маневра за завой по улица "Ами Буйе“. В този момент пред колата се появява друг автомобил, който е бил скрит от буса, а веднага след това тичащ непознат мъж буквално се хвърля върху капака на нейната кола, плъзга се по него, пада на земята, след което бързо се изправя и продължава да бяга в неизвестна посока.

Телевизионната водеща споделя, че няма представа какво точно е предизвикало неочакваната каскада на пешеходеца и дали той е бягал от преследвачи, или самият той е гонел някого. Веднага след инцидента тя успява само да завие и да спре, след което усеща, че от силното вълнение не може да си поема въздух. Най-плашещ за нея се оказва фактът, че произшествието е плод на абсолютна случайност и е извън контрола на шофьора.

Преживяното оставя трайна травма у водещата поради осъзнаването, че човек зад волана може да стане съпричастен в инцидент без да има каквато и да е лична вина, а последствията да му тежат през целия живот. Този извод оказва силно влияние върху нея и след инцидента тя използва автомобила си едва няколко пъти за кратки разстояния до близкия фитнес или магазин, след което окончателно преустановява шофирането, пише HotArena.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гресирана ватенка

    6 2 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    Коментиран от #10

    13:55 17.05.2026

  • 2 Ме боли осветителното тяло

    15 2 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    13:55 17.05.2026

  • 3 етикет

    15 2 Отговор
    И какво да направим по тоя въпросъ?!

    13:56 17.05.2026

  • 4 Хихи

    10 2 Отговор
    А кекс от кога не правила?

    Коментиран от #13

    14:00 17.05.2026

  • 5 бушприт

    2 2 Отговор
    Емблемата на предаването "На кафе"- Гала направи емоционално признание, че от 20 години не е сядала зад волана на автомобил...

    14:01 17.05.2026

  • 6 @@@

    15 1 Отговор
    Простотиите на Галка...
    Ах, колко е важна!

    14:03 17.05.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    8 3 Отговор
    ΔΑΡΑ, обаче, си кара. Даже пияна и/или друсана. Въпреки че се пази повече след онзи случай със следите от токчета по тавана.😎

    14:05 17.05.2026

  • 8 Трябваш

    14 0 Отговор
    същото да направи и с "Кафето" , което и селските баби не гледат !

    Коментиран от #14

    14:06 17.05.2026

  • 9 съгурно

    9 2 Отговор
    Ами как ще шофира ,след като не може само да пази равновесия като върви по равното дори

    14:11 17.05.2026

  • 10 Галя

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гресирана ватенка":

    -Добре че бях със "справедлива скорост" !

    14:21 17.05.2026

  • 11 Неприятна дърта кифла

    7 1 Отговор
    Да си пие кафето и да изчезва

    14:48 17.05.2026

  • 12 Въй

    1 0 Отговор
    улица "Ами СъБуйСе“.

    15:20 17.05.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хихи":

    Едва ли би могло да ви интересува!

    17:17 17.05.2026

  • 14 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трябваш":

    Не гледат,ама прибира по 30бона на месец.Уж не гледате,ама пишете...Половин България я гледа всеки ден.Така и с Дара,никой не гледа Евровизия,накрая 700х зяпачи с отворени усти.Днес не могат да се нарадват.

    17:54 17.05.2026