Арина Сабаленка продължава с впечатляващото си представяне в Мадрид

23 Април, 2026 20:47 746 1

Световната номер 1 при дамите надделя над американката Пейтън Стърнс

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Беларуската тенис звезда Арина Сабаленка демонстрира силна игра и се класира за третия кръг на престижния турнир WTA 1000 в Мадрид. В двубой, продължил час и 35 минути, тя надделя над американката Пейтън Стърнс с резултат 7:5, 6:3.

В първия сет Сабаленка показа стабилност на сервис, като реализира 57.7% от точките при първото си подаване и впечатляващите 64.3% при второто. Тя успя да пробие два пъти съперничката си, докато Стърнс направи само един пробив.

Във втората част беларускинята повиши ефективността си до 75% на първи сервис, въпреки че процентът ѝ при второто подаване спадна до 41.7%. Тя отново направи два брейка, допускайки само един. Следващата пречка пред Сабаленка е румънската тенисистка Жаклин Кристиан, която се наложи над украинката Юлия Стародубцева с 3:6, 7:6(5), 6:4.

Сред феновете на трибуните бе и звездният вратар на Реал Мадрид – Тибо Куртоа, който в момента се възстановява от контузия. Традиционно, играчи от "белия балет" посещават турнира в испанската столица, като в миналото това са правили легенди като Кристиано Роналдо и Лука Модрич.

Арина продължава да впечатлява с горещата си форма – тя е трикратна шампионка в Мадрид и има един загубен финал на този турнир. Текущата ѝ серия от 13 поредни победи през сезона и седем поредни успеха в Мадрид подчертават доминацията ѝ на корта. От началото на годината Сабаленка е записала 24 победи и само едно поражение – в драматичния трисетови финал срещу Елена Рибакина на Australian Open.


Подобни новини


  • 1 Поздравления !

    1 1 Отговор
    За разлика от хавскоският гларус , който след 2 месеца ще е на 774 място

    21:26 23.04.2026

