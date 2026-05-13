Феновете на Левски отново издигнаха транспарант срещу Наско Сираков

13 Май, 2026 22:52 2 073 9

Старият призив се завърна на трибуните

Снимка: Sportal.bg
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Познат транспарант в гостуващия сектор на "Хювефарма Арена" по време на сблъсъка между Левски и Лудогорец от 34-ия кръг на efbet Лига. Сред развятите знамена и бурните скандирания отново изпъкна познатият плакат с надпис "Сираков - вън!".

Въпросният лозунг се превърна в емблема на недоволството още от началото на сезона, украсявайки домакинските мачове на Левски. Любопитно е, че по време на последния двубой на "Герена" срещу Лудогорец, когато "сините" триумфираха с дългоочакваната 27-ма титла след 17-годишна суша, транспарантът бе свален. Мнозина приеха това като знак за затопляне на отношенията между феновете и ръководството.

Въпреки шампионския успех, част от агитката на Левски продължава да настоява за промени на върха. Очакванията, че недоволството ще остане в миналото, се оказаха прибързани. Явно напрежението между феновете и Наско Сираков все още тлее и може да избухне с нова сила при първа възможност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига глупости!

    2 8 Отговор
    Днес Подуяне извърши спортен подвиг, какво повече искате!🤥

    23:14 13.05.2026

  • 2 Боко праните гащи

    4 7 Отговор
    Насе сабуй гащите и пак им покажи гз на тея гамени

    23:43 13.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РаевДжипката

    1 7 Отговор
    внуци храни човека, заплата 10К си е хубаво нещо ........

    00:08 14.05.2026

  • 5 Говедорес

    4 3 Отговор
    Вие сте неблагодарници ...

    00:11 14.05.2026

  • 6 Гуцката

    2 3 Отговор
    Строшиха си стадиона и Раев спира финансите на София Запад Секюрити. Какво да издигнат? Благодаря!?

    06:37 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кафе

    2 2 Отговор
    Насо рунтавия си напълни гушката с милиони,а несретниците слагат транспаранти

    06:54 14.05.2026

  • 9 Лев Толстой

    0 4 Отговор
    Бустани срещу домуси, жалка картинка. И в засада дебнат папазки. Хубаво е че си инвестират крадените пари в стадиони, но петното върху емблемата е грозно и лепкаво.

    07:05 14.05.2026

