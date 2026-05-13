Феновете на Левски отново издигнаха транспарант срещу Наско Сираков

Познат транспарант в гостуващия сектор на "Хювефарма Арена" по време на сблъсъка между Левски и Лудогорец от 34-ия кръг на efbet Лига. Сред развятите знамена и бурните скандирания отново изпъкна познатият плакат с надпис "Сираков - вън!".

Въпросният лозунг се превърна в емблема на недоволството още от началото на сезона, украсявайки домакинските мачове на Левски. Любопитно е, че по време на последния двубой на "Герена" срещу Лудогорец, когато "сините" триумфираха с дългоочакваната 27-ма титла след 17-годишна суша, транспарантът бе свален. Мнозина приеха това като знак за затопляне на отношенията между феновете и ръководството.

Въпреки шампионския успех, част от агитката на Левски продължава да настоява за промени на върха. Очакванията, че недоволството ще остане в миналото, се оказаха прибързани. Явно напрежението между феновете и Наско Сираков все още тлее и може да избухне с нова сила при първа възможност.