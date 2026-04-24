Ново огромно пропадане за Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще продължи сериозно пропадането си в световната ранглиста на ATP.

Гришо ще бъде 166-и след обявяването на класацията в началото на следващата седмица, след като загуби от Адолфо Вайехо (№96) с 4:6, 4:6 на старта в Мадрид. Регресът за Димитров ще е от 29 позиции, тъй като в момента той е под №137. Това е най-слабата му позиция от август 2010 година, когато бе извън топ 180.

През 2026 година българинът има само две победи – една в Бризбейн над Пабло Кареньо Буста и още една над Терънс Атмън в Индиън Уелс.