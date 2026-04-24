Новини
Спорт »
Тенис »
Ново огромно пропадане за Григор Димитров

24 Април, 2026 06:30 1 311 7

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

През 2026 година българинът има само две победи

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще продължи сериозно пропадането си в световната ранглиста на ATP.

Гришо ще бъде 166-и след обявяването на класацията в началото на следващата седмица, след като загуби от Адолфо Вайехо (№96) с 4:6, 4:6 на старта в Мадрид. Регресът за Димитров ще е от 29 позиции, тъй като в момента той е под №137. Това е най-слабата му позиция от август 2010 година, когато бе извън топ 180.

През 2026 година българинът има само две победи – една в Бризбейн над Пабло Кареньо Буста и още една над Терънс Атмън в Индиън Уелс.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо

    11 1 Отговор
    Един кон не бяга 20 години...

    06:38 24.04.2026

  • 2 Мда

    7 0 Отговор
    Вече е на 30 и няколко години.....

    06:42 24.04.2026

  • 3 Анонимен

    19 3 Отговор
    На Гришо не му е до тенис в момента. Има да си обладава мексиканката. Мексиканката е била с много мъже и Гришо се бори да влезе в топ 100.

    06:49 24.04.2026

  • 4 епикриза

    9 1 Отговор
    С напредване на възрастта е прихванал пролапс от каките.

    06:56 24.04.2026

  • 5 Шопа

    4 1 Отговор
    Сериозно го удря хормонът...

    06:58 24.04.2026

  • 6 незнайко

    5 1 Отговор
    Какво не правят парите ? Не могат да те направят шампион от класа ? Защо продължава да играе е въпроса ? ЗА ПАРИ !!!

    07:16 24.04.2026

  • 7 шаа

    3 1 Отговор
    декември месец ще четем материал със същото заглавие и същото подзаглавие

    07:53 24.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове