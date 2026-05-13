Новини
Спорт »
Световен футбол »
Париж отново ликува: ПСЖ триумфира с нова титла във френската Лига 1

Париж отново ликува: ПСЖ триумфира с нова титла във френската Лига 1

13 Май, 2026 23:59 1 005 3

  • псж-
  • шампион-
  • франция-
  • лига 1-
  • пари сен жермен-
  • ланс-
  • футбол-
  • титла-
  • класиране-
  • победа

Петата поредна корона след категорична победа над Ланс

Париж отново ликува: ПСЖ триумфира с нова титла във френската Лига 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен за пореден път доказа, че е безспорният властелин на френския футбол. В отложен двубой от 29-ия кръг на Лига 1, "синьо-червените" се наложиха с 2:0 като гости над Ланс и си осигуриха шампионската титла още преди последния кръг.

Сблъсъкът на стадион "Боларт-Делелис" започна с високо темпо, а първият гол не закъсня. В 29-ата минута грузинският магьосник Хвича Кварацхелия откри резултата след прецизен пас от Усман Дембеле, с което даде преднина на ПСЖ.

В самия край на срещата, в 94-ата минута, Ибрахима Мбайе сложи точка на спора, възползвайки се от асистенция на Дезире Дуе и оформи крайното 0:2.

С този успех парижани вече имат 76 точки и са недостижими на върха. Ланс остава втори с 67 пункта, а третият Лил изостава с 61 точки, което прави последния кръг формалност за лидерите.

Така ПСЖ прибавя още една титла към богатата си витрина и продължава да пише история във френския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Френски Лудогорец!! Лош атестат за футбола там! Петро долари!

    Коментиран от #3

    02:51 14.05.2026

  • 2 странно

    1 0 Отговор
    че кой друг отбор във франция взема купи ? аз мислех че им е 15/20-та поред а то имали и някой друг шампион някога

    07:33 14.05.2026

  • 3 кадето играят милиарди

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    винаги има и съмнения …

    07:34 14.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове