Париж отново ликува: ПСЖ триумфира с нова титла във френската Лига 1

Пари Сен Жермен за пореден път доказа, че е безспорният властелин на френския футбол. В отложен двубой от 29-ия кръг на Лига 1, "синьо-червените" се наложиха с 2:0 като гости над Ланс и си осигуриха шампионската титла още преди последния кръг.

Сблъсъкът на стадион "Боларт-Делелис" започна с високо темпо, а първият гол не закъсня. В 29-ата минута грузинският магьосник Хвича Кварацхелия откри резултата след прецизен пас от Усман Дембеле, с което даде преднина на ПСЖ.

В самия край на срещата, в 94-ата минута, Ибрахима Мбайе сложи точка на спора, възползвайки се от асистенция на Дезире Дуе и оформи крайното 0:2.

С този успех парижани вече имат 76 точки и са недостижими на върха. Ланс остава втори с 67 пункта, а третият Лил изостава с 61 точки, което прави последния кръг формалност за лидерите.

Така ПСЖ прибавя още една титла към богатата си витрина и продължава да пише история във френския футбол.