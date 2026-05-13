Ромелу Лукаку се сбогува с Наполи: Белгийският таран напуска клуба след разочароващ сезон

Голмайсторът на Наполи Ромелу Лукаку няма да облече повече екипа на "партенопеите" – нито в оставащите срещи от сезона, нито през следващата кампания.

След поредица от контузии и едва 64 изиграни минути през настоящия сезон, Лукаку получи зелена светлина от клуба и Белгийската футболна федерация да се завърне в родината си. Там той ще се фокусира върху рехабилитацията си, с надеждата да бъде във върхова форма за предстоящото Световно първенство през 2026 година.

Napoli and the Belgian national team have agreed that Romelu Lukaku will continue the final phase of his recovery in Belgium.



It follows constructive dialogue between all parties.



Lukaku will finish his rehabilitation programme at the Belgian Football Federation’s training… pic.twitter.com/gal69OymnO — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 13, 2026

Въпреки че контрактът на Лукаку с Наполи е валиден още една година, ръководството на клуба вече е взело категорично решение да се раздели с нападателя. Известните футболни журналисти Матео Морето и Николо Скира потвърждават, че раздялата е въпрос на време и няма връщане назад.

Лукаку не само че не успя да се наложи в състава на Наполи, но и предизвика недоволство сред феновете и ръководството с отказа си да се лекува в Неапол. Според слухове, ветеранът е мечтаел за нов шанс в Милано, но нито Интер, нито Милан проявяват интерес към услугите му. Всичко това подсказва, че белгиецът е на прага да напусне италианската Серия "А" и да потърси ново предизвикателство извън Ботуша.