Ромелу Лукаку се сбогува с Наполи: Белгийският таран напуска клуба след разочароващ сезон

13 Май, 2026 21:49 870 0

Белгийският нападател официално приключва престоя си

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Наполи Ромелу Лукаку няма да облече повече екипа на "партенопеите" – нито в оставащите срещи от сезона, нито през следващата кампания.

След поредица от контузии и едва 64 изиграни минути през настоящия сезон, Лукаку получи зелена светлина от клуба и Белгийската футболна федерация да се завърне в родината си. Там той ще се фокусира върху рехабилитацията си, с надеждата да бъде във върхова форма за предстоящото Световно първенство през 2026 година.

Въпреки че контрактът на Лукаку с Наполи е валиден още една година, ръководството на клуба вече е взело категорично решение да се раздели с нападателя. Известните футболни журналисти Матео Морето и Николо Скира потвърждават, че раздялата е въпрос на време и няма връщане назад.

Лукаку не само че не успя да се наложи в състава на Наполи, но и предизвика недоволство сред феновете и ръководството с отказа си да се лекува в Неапол. Според слухове, ветеранът е мечтаел за нов шанс в Милано, но нито Интер, нито Милан проявяват интерес към услугите му. Всичко това подсказва, че белгиецът е на прага да напусне италианската Серия "А" и да потърси ново предизвикателство извън Ботуша.


