Манчестър Сити с категорична победа над Кристъл Палас – битката за титлата се нажежава

13 Май, 2026 23:56 6 179 0

"Гражданите" демонстрираха класа и се доближиха до върха

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Манчестър Сити направи поредна крачка към върха във Висшата лига, след като разгроми Кристъл Палас с убедителното 3:0 на своя стадион „Етихад“. С този успех „небесносините“ вече дишат във врата на лидера Арсенал, като изостават само на две точки при оставащи два кръга до края на сезона.

В 32-ата минута Антоан Семеньо даде тон за успеха, възползвайки се от брилянтно подаване на Фил Фодън.

Младият английски национал отново показа защо е сред най-ценните играчи на Сити, като осем минути по-късно асистира и за второто попадение – този път на Омар Мармуш, който хладнокръвно удвои преднината на домакините.

В заключителните минути на срещата Раян Шерки впечатли феновете с индивидуален пробив от над 50 метра, след което изведе Савиньо сам срещу вратаря. Бразилецът не сгреши и оформи крайното 3:0, а за французина това бе 12-ата асистенция през сезона – истински подвиг в английския елит.

След този триумф Манчестър Сити събира 77 точки и се настанява на второто място, само на две зад Арсенал. Кристъл Палас, от своя страна, остава на 15-а позиция с 44 пункта.


