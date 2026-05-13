ФИФА с рекордни плащания за клубовете по време на Световното първенство

ФИФА ще отпусне впечатляващи средства на клубовете, чиито футболисти ще вземат участие в Мондиал 2026. За всеки ден, в който даден играч е ангажиран с националния си отбор по време на шампионата, клубът му ще получава над 9000 евро, съобщава испанското издание COPE. Това обезщетение се изплаща заради отсъствието на състезателите от клубните им задължения и подготовка.

Мондиал 2026 ще се проведе между 11 юни и 19 юли, като за първи път в историята ще участват цели 48 национални отбора. Домакини на грандиозния футболен форум ще бъдат три държави – Канада, САЩ и Мексико, което обещава истински футболен празник на три континента.

Все още не е ясно дали футболисти на български тимове ще се включат в битката за световната титла. Сред потенциалните участници се споменава името на Дерой Дуарте от Лудогорец, който може да бъде повикан в националния отбор на Кабо Верде. Официалният списък с избраниците обаче все още не е публикуван.