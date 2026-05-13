ФИФА с рекордни плащания за клубовете по време на Световното първенство

13 Май, 2026 23:17 876 0

Грандиозни суми очакват футболните отбори за всеки свой играч, който ще се състезава на Световното първенство в Северна Америка

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ФИФА ще отпусне впечатляващи средства на клубовете, чиито футболисти ще вземат участие в Мондиал 2026. За всеки ден, в който даден играч е ангажиран с националния си отбор по време на шампионата, клубът му ще получава над 9000 евро, съобщава испанското издание COPE. Това обезщетение се изплаща заради отсъствието на състезателите от клубните им задължения и подготовка.

Мондиал 2026 ще се проведе между 11 юни и 19 юли, като за първи път в историята ще участват цели 48 национални отбора. Домакини на грандиозния футболен форум ще бъдат три държави – Канада, САЩ и Мексико, което обещава истински футболен празник на три континента.

Все още не е ясно дали футболисти на български тимове ще се включат в битката за световната титла. Сред потенциалните участници се споменава името на Дерой Дуарте от Лудогорец, който може да бъде повикан в националния отбор на Кабо Верде. Официалният списък с избраниците обаче все още не е публикуван.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

