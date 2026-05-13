Пеп Гуардиола: Загубихме два финала заради грешки на съдиите и видеоасистентите

Харизматичният наставник на Манчестър Сити Пеп Гуардиола, не скри разочарованието си от системата за видео повторения (ВАР), сравнявайки я с хвърляне на монета. По думите му, съдбата на неговия отбор често се решава не на терена, а от решенията на реферите и техните асистенти пред екраните.

В последните дни ВАР отново попадна под светлината на прожекторите, след като късен гол на Уест Хем срещу Арсенал бе отменен – решение, което може да се окаже решаващо в битката за титлата във Висшата лига. Арсенал успя да измъкне трудна победа с 1:0, а Уест Хем продължава да се бори за оцеляване сред най-добрите.

"Единственото, което можем да направим, е да играем още по-силно и да не оставяме нищо на случайността. Само това е в нашите ръце", заяви Гуардиола преди предстоящия сблъсък с Кристъл Палас. Испанецът припомни и болезнените загуби на Сити във финали за Купата на Футболната асоциация, където според него съдийските решения са били фатални.

"Загубихме два финала заради грешки на съдиите и видеоасистентите. Научих, че не трябва да разчиташ на нищо друго, освен на собствената си игра. ВАР е като хвърляне на монета – никога не знаеш какво ще се падне", категоричен бе Гуардиола.

В момента "небесносините" изостават на пет точки от лидера Арсенал, но имат изигран мач по-малко.