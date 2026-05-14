Интер триумфира с Купата на Италия след категорична победа над Лацио

14 Май, 2026 00:08 1 057 0

„Нерадзурите“ записаха десети трофей в историята си и изпревариха Рома по отличия

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер заслужено вдигна Купата на Италия след безапелационен успех с 2:0 срещу Лацио. Момчетата на Кристиан Киву демонстрираха класа и хладнокръвие, с което си осигуриха десетата купа в клубната си история.

Още в началните минути „черно-сините“ наложиха сериозен натиск върху съперника. В 14-ата минута съдбата се усмихна на Интер – след остро центриране от корнер на Федерико Димарко, защитникът на Лацио Адам Марушич неволно прати топката в собствената си мрежа. Така резултатът бе открит, а „нерадзурите“ получиха психологическо предимство.

В 35-ата минута защитата на „орлите“ се пропука фатално. Нуно Тавареш допусна елементарна грешка, от която се възползва Дензъл Дъмфрис. Холандският бранител отне топката, напредна по фланга и подаде на Лаутаро Мартинес, който безпроблемно удвои аванса на Интер с точен удар от близка дистанция.

С този триумф Интер вече има 10 Купи на Италия и се изкачва на второ място във вечната ранглиста, изпреварвайки Рома, която остава с 9 отличия. Лидер по трофеи в турнира остава Ювентус с внушителните 15 купи.


