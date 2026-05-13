Левски прекъсна головата суша срещу Лудогорец, но победата пак се изплъзна

13 Май, 2026 22:14 1 690 10

Равенство в Разград

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион "Хювефарма Арена" в Разград, Лудогорец и Левски не излъчиха победител, завършвайки 1:1 в четвъртия кръг на плейофите в Първа лига.

Треньорският щаб на Левски заложи на свежи попълнения в стартовата единайсеторка. Мартин Луков, който досега бе в сянката на титулярния вратар, направи своя дебют в елита за сезона. Асен Митков и Карл Фабиен също получиха шанс за изява, внасяйки нова енергия в състава на столичани.

"Орлите" доминираха през първата част, отправяйки цели девет точни удара, но Мартин Луков и защитата на Левски удържаха фронта.

След почивката "сините" излязоха преобразени и в 67-ата минута феновете им ликуваха – Алдаир проби по фланга, подаде към Евертон Бала, който с майсторски пас изведе Хуан Переа. Колумбийският нападател не трепна и с прецизен удар с левия крак най-накрая разпечата вратата на Лудогорец – 0:1.

Радостта на гостите обаче не трая дълго. В 81-ата минута Петър Станич изведе Дерой Дуарте зад защитата на Левски, а халфът на "орлите" с хладнокръвен удар възстанови равенството – 1:1.

До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но нови голове не паднаха.

След този драматичен двубой Левски има 77 точки, докато Лудогорец е втори с 64, само на точка пред преследвачите от ЦСКА и ЦСКА 1948.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ван Дал

    6 6 Отговор
    На делиорманската морава Левски- синия тим, любим пак е с 13 точки пред втория. Съдията поногна доста - трябва да му се отчете. Свири по нотите на Домуса но- греда! Сега чакаме дербито на Полумесеца между делиорманци и микренци. Ще е мазна борбъ с много гъдел!

    Коментиран от #8

    22:26 13.05.2026

  • 2 Мимч

    10 2 Отговор
    Мач за Левски без значение,но показа феарплей и игра за играта и футбола.Така и трябва..

    22:40 13.05.2026

  • 3 Господи, най после се случи!!!🤔

    7 10 Отговор
    Подуяне отбеляза гол на Луноходец!!! Започват големите празници по случай отбелязването на гола! Ромето Русев с извънредни емисии, разказва за СПОРТНИЯТ ПОДВИГ! Световните агенции изригнаха при новината, космонавтите на МКС облякоха сини фланелки, а Тръмп и др. Си заеваха преговорите и си пуснаха репортажа с отбелязването на гола! Банката на ЕС в Франкфурт обмисля издаването на юбилейна банкнота от 1914евро с образите на Гонзо, ВАР и съдийската комисия от едната страна и Сираков и Боримиров от другата!!!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    22:40 13.05.2026

  • 4 По шампионски

    6 4 Отговор
    Когато никой не очакваше,показахме кой ще кара влака.

    22:46 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    7 4 Отговор
    Лудогорец подари титлата тази година

    Коментиран от #7

    04:26 14.05.2026

  • 7 Лудогорец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Подарил титлата .Абе сляп ли си или че Лудогорец не са това което бяха и отделно имат поне десетина играчи контузени.Не може все да си на върха от време на време се пада във ниското но важното е да се върнеш пак отгоре.

    07:51 14.05.2026

  • 8 тиквенсониада

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ван Дал":

    За отборо на ВЛАСТТА ли говориш ? За отборо на Бойко и Пеевски ?
    Все пак 1 гол в 5 мача си е успех , прав си в радостта .

    08:07 14.05.2026

  • 9 Слоностозъбест Абракадабър

    1 1 Отговор
    Барем 1 път да бяха били Лудите ! Щото и в 5-те мача сините са уж по-добри , а пък само губеха ! Нещо май не е наред ?

    08:09 14.05.2026

  • 10 э абаротное

    0 1 Отговор
    Браво !!!!! Вкараха им 1 гол този път. Успех си е на фона на 4 боя !

    08:10 14.05.2026

