Левски прекъсна головата суша срещу Лудогорец, но победата пак се изплъзна

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион "Хювефарма Арена" в Разград, Лудогорец и Левски не излъчиха победител, завършвайки 1:1 в четвъртия кръг на плейофите в Първа лига.
Треньорският щаб на Левски заложи на свежи попълнения в стартовата единайсеторка. Мартин Луков, който досега бе в сянката на титулярния вратар, направи своя дебют в елита за сезона. Асен Митков и Карл Фабиен също получиха шанс за изява, внасяйки нова енергия в състава на столичани.
"Орлите" доминираха през първата част, отправяйки цели девет точни удара, но Мартин Луков и защитата на Левски удържаха фронта.
След почивката "сините" излязоха преобразени и в 67-ата минута феновете им ликуваха – Алдаир проби по фланга, подаде към Евертон Бала, който с майсторски пас изведе Хуан Переа. Колумбийският нападател не трепна и с прецизен удар с левия крак най-накрая разпечата вратата на Лудогорец – 0:1.
Радостта на гостите обаче не трая дълго. В 81-ата минута Петър Станич изведе Дерой Дуарте зад защитата на Левски, а халфът на "орлите" с хладнокръвен удар възстанови равенството – 1:1.
До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но нови голове не паднаха.
След този драматичен двубой Левски има 77 точки, докато Лудогорец е втори с 64, само на точка пред преследвачите от ЦСКА и ЦСКА 1948.
1 Ван Дал
Коментиран от #8
22:26 13.05.2026
2 Мимч
22:40 13.05.2026
3 Господи, най после се случи!!!🤔
22:40 13.05.2026
4 По шампионски
22:46 13.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Истината
Коментиран от #7
04:26 14.05.2026
7 Лудогорец
До коментар #6 от "Истината":Подарил титлата .Абе сляп ли си или че Лудогорец не са това което бяха и отделно имат поне десетина играчи контузени.Не може все да си на върха от време на време се пада във ниското но важното е да се върнеш пак отгоре.
07:51 14.05.2026
8 тиквенсониада
До коментар #1 от "Ван Дал":За отборо на ВЛАСТТА ли говориш ? За отборо на Бойко и Пеевски ?
Все пак 1 гол в 5 мача си е успех , прав си в радостта .
08:07 14.05.2026
9 Слоностозъбест Абракадабър
08:09 14.05.2026
10 э абаротное
08:10 14.05.2026