Левски прекъсна головата суша срещу Лудогорец, но победата пак се изплъзна

В истински футболен спектакъл, изигран на стадион "Хювефарма Арена" в Разград, Лудогорец и Левски не излъчиха победител, завършвайки 1:1 в четвъртия кръг на плейофите в Първа лига.

Треньорският щаб на Левски заложи на свежи попълнения в стартовата единайсеторка. Мартин Луков, който досега бе в сянката на титулярния вратар, направи своя дебют в елита за сезона. Асен Митков и Карл Фабиен също получиха шанс за изява, внасяйки нова енергия в състава на столичани.

"Орлите" доминираха през първата част, отправяйки цели девет точни удара, но Мартин Луков и защитата на Левски удържаха фронта.

След почивката "сините" излязоха преобразени и в 67-ата минута феновете им ликуваха – Алдаир проби по фланга, подаде към Евертон Бала, който с майсторски пас изведе Хуан Переа. Колумбийският нападател не трепна и с прецизен удар с левия крак най-накрая разпечата вратата на Лудогорец – 0:1.

Радостта на гостите обаче не трая дълго. В 81-ата минута Петър Станич изведе Дерой Дуарте зад защитата на Левски, а халфът на "орлите" с хладнокръвен удар възстанови равенството – 1:1.

До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но нови голове не паднаха.

След този драматичен двубой Левски има 77 точки, докато Лудогорец е втори с 64, само на точка пред преследвачите от ЦСКА и ЦСКА 1948.