Фенове на Славия: "Хареса ли ти мачът, Венци?"

След поредното разочарование на терена, част от най-верните фенове на Славия изразиха открито своето възмущение срещу дългогодишния президент на клуба Венцеслав Стефанов. Организираните привърженици не скриха разочарованието си от представянето на отбора, който отново се оказа победен в групата на тимовете, борещи се за оцеляване в елита.

В специално изявление, разпространено в социалните мрежи, запалянковците на "белите" отправиха остри критики към ръководството и поискаха спешни промени:

"Хареса ли ти мачът, Венци?

След поредното фиаско на ст."Алексанндър Шаламанов" в мача срещу "Добруджа" сме длъжни да поздравим за некадърността ръководството и треньорския щаб за забележителния рекорд по българските терени - най-бързо извършената дузпа в историята на българския футбол едва в 6тата секунда. Браво! Само две секунди под абсолютното постижение в цялата футболна история!

Ще последват кратки и риторични въпроси:

- Защо беше толкова важно Славия за пореден път да играе в групата на изпадащите?

- Как всички застрашени от изпадане отбори си взеха лесно 3-те точки срещу Славия?

- Харесва ли Ви гледката когато мачът се предава по телевизията и се виждат картини като - тракторчета, насипи с пясък, счупени футболни врати, железа и разбира се чугунените седалки от построяването на стадиона?

- А какво ще кажете за общо 68те души, посетили "двубоя"?

- Как тези бленувани млади футболисти и юноши на Славия се мотивират и развиват от такива подобия на мачове в изпадащата група за поредна година - без цели и хъс?

Завършваме и с поздрав за анти-президента за безсилното и клоунско изказване: "Едно дете дойде при мен и си призна,че са му дали 20 евро да вика против мен". Какви поредни глупости и лъжи от безсилие изговорени от лицето Стефанов... Без Венци нямало да ни има... А сега има ли ни?!? Харесва ли ви това, хареса ли ти мачът, Венци?!?".