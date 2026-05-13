Фенове на Славия: "Хареса ли ти мачът, Венци?"

След поредното разочарование на терена, част от най-верните фенове на Славия изразиха открито своето възмущение срещу дългогодишния президент на клуба Венцеслав Стефанов. Организираните привърженици не скриха разочарованието си от представянето на отбора, който отново се оказа победен в групата на тимовете, борещи се за оцеляване в елита.
В специално изявление, разпространено в социалните мрежи, запалянковците на "белите" отправиха остри критики към ръководството и поискаха спешни промени:
"Хареса ли ти мачът, Венци?
След поредното фиаско на ст."Алексанндър Шаламанов" в мача срещу "Добруджа" сме длъжни да поздравим за некадърността ръководството и треньорския щаб за забележителния рекорд по българските терени - най-бързо извършената дузпа в историята на българския футбол едва в 6тата секунда. Браво! Само две секунди под абсолютното постижение в цялата футболна история!
Ще последват кратки и риторични въпроси:
- Защо беше толкова важно Славия за пореден път да играе в групата на изпадащите?
- Как всички застрашени от изпадане отбори си взеха лесно 3-те точки срещу Славия?
- Харесва ли Ви гледката когато мачът се предава по телевизията и се виждат картини като - тракторчета, насипи с пясък, счупени футболни врати, железа и разбира се чугунените седалки от построяването на стадиона?
- А какво ще кажете за общо 68те души, посетили "двубоя"?
- Как тези бленувани млади футболисти и юноши на Славия се мотивират и развиват от такива подобия на мачове в изпадащата група за поредна година - без цели и хъс?
Завършваме и с поздрав за анти-президента за безсилното и клоунско изказване: "Едно дете дойде при мен и си призна,че са му дали 20 евро да вика против мен". Какви поредни глупости и лъжи от безсилие изговорени от лицето Стефанов... Без Венци нямало да ни има... А сега има ли ни?!? Харесва ли ви това, хареса ли ти мачът, Венци?!?".
5 Боби Григ
До коментар #1 от "Разбирач":Каква Прага- бледо копие на нашата Славия от 70-те и 80-те години на миналия век. Боби Григоров, Желязков, Чаво Цветков, Ваньо Костов, Милчо Евтимов, Наско Александров, Ботьо Малинов, Иван Илиев и много други. Идваха по 15000-20000 на мач на стадион Славия.Ваньо Костов отиде в Спортинг-Лисабон, игра години и остана там, Жужо игра заедно с Кройф във Фейенорд, стана шампион на Холандия, Чаво Цветков игра в Аустрия-Виена.
02:54 14.05.2026
9 славист
До коментар #8 от "СлаБия":Но пък редовно бие "отбора на народа" или отбора от обора.Клубът на милицията от с.Подуене, Софийско. Отборът на аг.Николай, аг. Димитър и други доносници на ДС.
