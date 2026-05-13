Фенове на Славия: "Хареса ли ти мачът, Венци?"

13 Май, 2026 22:36 1 812 9

Недоволството расте след нова загуба на "белите"

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След поредното разочарование на терена, част от най-верните фенове на Славия изразиха открито своето възмущение срещу дългогодишния президент на клуба Венцеслав Стефанов. Организираните привърженици не скриха разочарованието си от представянето на отбора, който отново се оказа победен в групата на тимовете, борещи се за оцеляване в елита.

В специално изявление, разпространено в социалните мрежи, запалянковците на "белите" отправиха остри критики към ръководството и поискаха спешни промени:

"Хареса ли ти мачът, Венци?

След поредното фиаско на ст."Алексанндър Шаламанов" в мача срещу "Добруджа" сме длъжни да поздравим за некадърността ръководството и треньорския щаб за забележителния рекорд по българските терени - най-бързо извършената дузпа в историята на българския футбол едва в 6тата секунда. Браво! Само две секунди под абсолютното постижение в цялата футболна история!

Ще последват кратки и риторични въпроси:

- Защо беше толкова важно Славия за пореден път да играе в групата на изпадащите?

- Как всички застрашени от изпадане отбори си взеха лесно 3-те точки срещу Славия?

- Харесва ли Ви гледката когато мачът се предава по телевизията и се виждат картини като - тракторчета, насипи с пясък, счупени футболни врати, железа и разбира се чугунените седалки от построяването на стадиона?

- А какво ще кажете за общо 68те души, посетили "двубоя"?

- Как тези бленувани млади футболисти и юноши на Славия се мотивират и развиват от такива подобия на мачове в изпадащата група за поредна година - без цели и хъс?

Завършваме и с поздрав за анти-президента за безсилното и клоунско изказване: "Едно дете дойде при мен и си призна,че са му дали 20 евро да вика против мен". Какви поредни глупости и лъжи от безсилие изговорени от лицето Стефанов... Без Венци нямало да ни има... А сега има ли ни?!? Харесва ли ви това, хареса ли ти мачът, Венци?!?".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    7 0 Отговор
    Славия на Венци Стефанов е бледо копие на клуба майка Славия Прага

    Коментиран от #5

    23:33 13.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    А едно дете дойде при мен и каза че шошона му искал 10к да играе в отбора!!

    23:38 13.05.2026

  • 3 Венци

    10 0 Отговор
    Вие си зяйте. Кинтите си вървят.

    00:04 14.05.2026

  • 4 Васил

    10 0 Отговор
    Пералнята на Маджо Славия е време да се закрива и не само тя!

    Коментиран от #6

    00:15 14.05.2026

  • 5 Боби Григ

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    Каква Прага- бледо копие на нашата Славия от 70-те и 80-те години на миналия век. Боби Григоров, Желязков, Чаво Цветков, Ваньо Костов, Милчо Евтимов, Наско Александров, Ботьо Малинов, Иван Илиев и много други. Идваха по 15000-20000 на мач на стадион Славия.Ваньо Костов отиде в Спортинг-Лисабон, игра години и остана там, Жужо игра заедно с Кройф във Фейенорд, стана шампион на Холандия, Чаво Цветков игра в Аустрия-Виена.

    02:54 14.05.2026

  • 6 Перо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    Слънце грее дъжд вали Венци хея го боли

    06:23 14.05.2026

  • 7 Гълъбар

    1 2 Отговор
    Дебеленци е бизнесмен като Тръмп. Славия ще я има, но ще боли. За болките се обръщайте към вашия фармацевт.

    06:43 14.05.2026

  • 8 СлаБия

    2 1 Отговор
    Куклата на конци в алчните нокти на бензинджията от СИК !

    Коментиран от #9

    13:11 14.05.2026

  • 9 славист

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "СлаБия":

    Но пък редовно бие "отбора на народа" или отбора от обора.Клубът на милицията от с.Подуене, Софийско. Отборът на аг.Николай, аг. Димитър и други доносници на ДС.

    16:45 14.05.2026

