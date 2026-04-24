Формула 1 се завръща в Турция: Истанбул отново ще бъде домакин на световния автомобилен елит

Феновете на високите скорости от Балканите и цяла Европа имат повод за радост – Формула 1 официално се завръща на пистата край Истанбул от 2027 година! След няколкогодишна пауза, емблематичният турски автодром отново ще приеме най-престижното автомобилно състезание в света, а договорът е сключен за внушителните пет сезона. Новината бе потвърдена от администрацията на турския президент, която с гордост обяви, че страната отново ще бъде част от календара на Формула 1.

Това решение бележи нова ера за турския моторен спорт и възражда спомените от славните години, когато ревът на болидите огласяше Истанбул.

Днес в турската мегаполис се състоя тържествена церемония по представянето на Гран при на Турция. На събитието присъстваха ключови фигури от света на моторните спортове – президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, шефът на Формула 1 Стефано Доменикали и президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бен Сулайем. Ердоган не скри вълнението си и определи завръщането на Формула 1 като триумф на страстта и отдадеността към спорта, подчертавайки, че това ще затвърди водещата роля на Истанбул на световната сцена.

Припомняме, че турската Гран при дебютира през 2005 година и се провеждаше до 2011-а, а след това феновете имаха възможност да се насладят на състезания през 2020 и 2021 година. За съжаление, юридически спорове между собствениците и управата на пистата доведоха до прекъсване на традицията.