Исторически дебют за българския голф в световния елит

27 Април, 2026 13:17 560 2

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

За първи път в историята български голфър ще стъпи на сцената на DP World Tour – световния елит на професионалния голф. Това е Йордан Янакиев, който е само на 17 години. Младежът ще участва в престижния Turkish Airlines Open 2026 – турнир от календара на DP World Tour, който ще се проведе от 30 април до 3 май 2026 г. в National Golf Club, Белек, Турция.

Турнирът е петото и заключително събитие от Asian Swing на DP World Tour за сезон 2026 и разполага с награден фонд от 2,75 милиона щатски долара. Сред участниците са носителят на титлата от 2018 г. на The Open Championship Франческо Молинари, защитаващият титлата от 2025 г. Мартен Кувра, както и звезди като Пол Уеринг, Анди Съливан и Алекс Фицпатрик.

Йордан Янакиев е ученик на националния селекционер на България по голф Станко Маринов и един от най-обещаващите млади голфъри, които страната ни е създавала. Започва да играе голф още в ранна детска възраст и още като дете заявява таланта си на международната сцена.

Ключови моменти от кариерата му:

През 2021 г. заема 3-то място на престижния Orange Bowl Junior Championship в голф клуб „Trump National Doral Miami“ при играчи от 12–13 години (поле от 87 състезатели). Същата година е и медалист от Superior Winter Cup в Анталия, турнир за точки в World Amateur Golf Ranking;

През 2022 г. е първи (нет) в шампионатната дивизия за мъже на 18-ия Bulgarian Amateur Open Championship на BlackSeaRama Golf & Villas и Lighthouse Golf & Spa Resort.

Следващата година става трети на Хонда Класик – PGA NATIONAL, а през 2025 г. заема 2-ро място на Doral Internationa – Trump National

Йордан израства в голф семейство. Брат му – Христо Янакиев – също е национален състезател, четирикратен Junior Bulgarian State Champion (2020–2023), двукратен носител на Bulgarian Amateur Open (2022, 2023) и победител в Bulgarian Junior Open (2022), Romanian Amateur Open (2021, 2022) и Macedonian Amateur Open (2022). Понастоящем Христо играе университетски голф в Съединените щати.

За турнира Turkish Airlines Open
Turkish Airlines Open е един от най-престижните турнири в международния голф календар и е част от DP World Tour – водещата мъжка професионална голф верига в Европа и втората най-силна в света след PGA Tour. През годините на сцената на турнира са играли едни от най-големите имена в спорта – Тайгър Удс, Рори Макилрой, Джъстин Роуз, Тирел Хатън и др.

Изданието през 2026 г. ще се проведе за първи път на National Golf Club – едно от пионерските голф игрища в Белек, Анталия, проектирано от бившия играч за Ryder Cup Дейвид Фехърти и професионалиста от Senior Tour Дейвид Джоунс. Игрището е част от портфолиото на Regnum Hotels.

Йордан ще има до себе си в Белек своя дългогодишен треньор и национален селекционер на България по голф – Станко Маринов, който ще бъде негов кеди по време на турнира. Маринов е мениджър на националния отбор от 2016 г. насам и е изиграл ключова роля в развитието на младите български голфъри. В подготовката на Йордан ключово участие има и Скот Голди, шотландски PGA професионалист и бивш главен треньор на българския национален отбор.

„Намирам се на прага на една от най-вълнуващите седмици в моята треньорска кариера. Йордан е мой ученик, с когото изминахме дълъг път до този момент. Той е само на 17 години и се развива изключително добре в своята все още крехка, но много обещаваща голф кариера. Като треньор на националния отбор на България по голф, за мен това е сбъдната мечта и огромна гордост", казва Станко Маринов.

„Вярвам, че това е само началото на нещо още по-голямо за българския голф", казва още треньорът.

Реализирането на това историческо участие се случва благодарение на специалната подкрепа на Хасан Джейлан и Regnum Carya, на дългогодишната работа на Скот Голди с Йордан, на Българската голф асоциация и на родителите на Йордан, повярвали в неговия път", завършва Маринов.

Информация за турнира:

Дати: 30 април – 3 май 2026 г.

Място: National Golf Club, Белек, Анталия, Турция

Награден фонд: 2 750 000 USD

Тур: DP World Tour (Asian Swing 2026)

Защо това е важно за българския спорт
Голфът е спорт, в който България прави първите си стъпки на международно ниво едва през последните десетина години. По данни на Българската голф асоциация, до момента нито един български голфър не е достигал до участие в кръг от DP World Tour. Дебютът на Йордан Янакиев в Turkish Airlines Open 2026 е знаков момент, който поставя България на картата на световния голф и отваря врата пред следващото поколение български голфъри.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Айрян мен

    0 0 Отговор
    Последните 10 години България се превърна в голф игрище пълно с дупки по пътищата и голфаджии върху тях.

    13:47 27.04.2026

